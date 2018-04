Acer představil svůj XScale PPC 2002 handheld!

Na PDA od Aceru se čekalo docela netrpělivě, a to z několika důvodů - jednak firma dosud vyráběla pouze handheld s PalmOS (Acer s10), proslýchalo se rovněž, že firma dá světu nejtenčí XScale model, mluvilo se o prvním PDA s PPC a Memory Stickem, no a spekulovalo se i o ceně, která by mohla být docela přijatelná...

Acer n20 a Acer n20w

Na stránkách firmy najdeme hned dva modely - Acer n20 a Acer n20w. Většinu parametrů mají shodnou, liší se v baterii a tím i v rozměrech a váze, Acer n20w má navíc zabudovánu podporu 820.11b :

Procesor - Intel ® PXA250 Applications Processor with Intel ® XScale™ technology up to 400MHz

Paměť - 64 MB SDRAM, 32 MB flash ROM

Displej - aktivní TFT 16-bit, 240x320 pixelů

Rozměry - 129x79x12,9 mm, váha 180 gramů (Acer n20), 129x97x19,6mm, 235 g (Acer n20w)

Rozšíření - Memory Stick slot

Audio - mikrofon a reproduktor, jack na sluchátka

Baterie - 1000 mAh (Acer n20), 2000 mAh (Acer n20w)

Bohužel informace o cenách, či možné dostupnosti na stránkách firmy zatím nejsou. V každém případě vypadá handheld velmi slibně a budeme netrpělivě čekat, zda se k nám bude dovážet...