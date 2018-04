Acer představil šestici komunikátorů, v Česku nebudou

Alespoň z počátku se nové Acery na českém trhu nejspíš prodávat nebudou. Těžko říci, co k tomu výrobce vede, ale je pravdou, že předchůdci dnešních komunikátorů Acer, přístroje značky E-TEN, získaly v České republice trochu rozporuplnou pověst. Věřme ale, že se nakonec alespoň s některými z představených novinek na pultech českých obchodů potkáme.

Acer neoTouch

Ačkoli Acer představil i trojici přístrojů s modernějším systémem Google Android, nejvybavenější z novinek je model neoTouch. On vlastně žádnou velkou novinkou není, pod označením Acer F1 jej totiž výrobce připravuje už notnou dobu, teprve teď se ve své finální verzi dostane k zákazníkům. Stejně jako všechny ostatní Windows Mobile novinky Aceru i tento model disponuje Windows Mobile 6.5.3.

Model neoTouch používá platformu Qualcomm Snapdragon s gigahertzovým procesorem a telefon disponuje 3,8 palcovým WVGA rezistivním displejem. Výbava je na velmi dobré úrovni a nechybí v ní nic podstatného. Svým způsobem by měl být neoTouch jakousi levnější alternativou k HTC HD2 a podobným přístrojům. V ruce tak i působí, lesklé plasty sice vypadají efektně, ale v praxi příliš užitečné nejsou. Telefon se opravdu velmi snadno zapatlává. Je to škoda, jelikož jednoduché a ostře řezané tvary rozhodně jinak nepůsobí špatně. Trochu méně moderně na nás působil stříbrný pásek po obvodu telefonu.

O samotném systému můžeme říci prakticky jen to, že byla mírně vylepšena ovladatelnost prsty. Ačkoli má neoTouch stále rezistivní displej, stylus u něj nenajdeme a tak je toto vylepšení velmi žádoucí. Na první pohled je pro nás těžké odlišit, která drobná vylepšení pochází od Aceru a která přináší samotná Windows Mobile 6.5.3. Jakési kontextové ikony ve spodní části obrazovky můžeme spíše připsat programátorům Aceru a nejsou rozhodně špatným nápadem. Z hlediska ovládání se nám daleko méně líbila senzorová tlačítka pod displejem. Jsou totiž trochu nevýrazná a tak nemusí být jejich ovládání úplně snadné.

Acer neoTouch technické parametry:

Rozměry: 118,6 x 63 x 12 milimetrů

Hmotnost: 130 gramů

OS: Windows Mobile 6.5.3 s Acer UI 3.0

CPU: Qualcomm Snapdragon 1 GHz

ROM 512 MB, RAM 256 MB

UMTS 900/2100 MHz

HSDPA 7,2 Mbps

HSUPA 2.0 Mbps

GSM 850/900/1800/1900 MHz

EDGE

wi-fi 802.11 b/g

Displej: TFT; WVGA, 3,8 palce, 65 000 barev, rezistivní

Fotoaparát: 5 megapixelů; autofocus; LED blesk

Nahrávání VGA videa, hudební a video přehrávač

Audio konektor 3,5 milimetru

FM rádio s RDS

pohybový senzor

proximity senzor

GPS

Paměťové karty microSDHC (až 32 GB)

Bluetooth 2.1 (A2DP), podpora přenosu souborů

USB 2.0 (miniUSB konektor)

Baterie: Li-Pol 1 350 mAh

Výdrž v pohotovostním stavu: až 400 hodin

Hovorový čas: až 5 hodin

Acer Liquid

Nejvybavenějším androidím telefonem Aceru je model Liquid. Informace o něm již také kolují internetem delší dobu. Výbavou se nijak zásadně neliší od modelu neoTouch, základem je opět procesor Snapdragon, tentokrát s nižším taktem 768 MHz. Jediným výraznějším rozdílem je o něco menší displej. Ten má úhlopříčku 3,5 palce a zůstalo mu rozlišení WVGA. Tentokrát však používá kapacitní technologii.

Lákadlem pro zákazníky mohou být různá barevná provedení modelu. Základ je vždy stejný - na čelní straně vévodí černá barva, ostatní kryty ale mohou být v bílém, modrém nebo červeném provedení. Barevná provedení jsou o něco praktičtější z hlediska zašpinění než celočerné u neoTouch. Z hlediska vzhledu na nás ale Liquid působí trochu podivně, protože barevné boky jej opticky rozšiřují. I bez nich je především po stranách displeje docela hodně plastu.

U Liquidu jsme si také mohli prohlédnout nové Android Widgety přímo od Aceru. Ty jsou v tomto případě vlastně jedinou výraznější úpravou systému. Widgety mají podobu jakéhosi karuselu, který je umístěn po straně displeje. Mohou takto obsahovat záložky webových stránek, fotografie, hudbu a další položky. Provedení je to efektní i praktické zároveň, jen zabírá na obrazovce docela dost místa. A vzhledem k tomu, že má Android ve verzi 1.6 pouze trojici záložek na úvodní obrazovce, nemusí tak místo stačit pro další ikony a funkce.

Acer Liquid technické parametry:

Rozměry: 115 x 62,5 x 12,5 milimetrů

Hmotnost: 135 gramů

OS: Android 1.6 (Donu)

CPU: Qualcomm Snapdragon 768 MHz

ROM 512 MB, RAM 256 MB

UMTS 900/2100 MHz

HSDPA 7,2 Mbps

HSUPA 2.0 Mbps

GSM 850/900/1800/1900 MHz

EDGE

wi-fi 802.11 b/g

Displej: TFT; WVGA, 3,5 palce, kapacitní

Fotoaparát: 5 megapixelů; autofocus

Nahrávání VGA videa (20 fps), hudební a video přehrávač

Audio konektor 3,5 milimetru

pohybový senzor

proximity senzor

GPS (Google maps)

Paměťové karty microSDHC (až 32 GB)

Bluetooth 2.0 (A2DP), podpora přenosu souborů

USB 2.0 (miniUSB konektor)

Baterie: Li-Ion 1 350 mAh

Výdrž v pohotovostním stavu: až 400 hodin

Hovorový čas: až 5 hodin

Acer neoTouch P400

Acer neoTouch P400 je jednodušší a levnější variantou modelu neoTouch. Nabízí se tu podobná paralela jako u HTC Touch HD Mini, které má být zmenšenou a levnější verzí špičkového Touch HD. Oproti dražšímu sourozenci na nás ale P400 působil daleko lépe. Oblý design působí sympaticky a díky zadní části ze soft-touch materiálu působí telefon hodnotněji než dražší verze. Také lépe sedí v ruce a pochopitelně se méně špiní mastnotou a otisky prstů.

Displej tentokrát dostal úhlopříčku 3,2 palce a poněkud netradiční rozlišení HVGA - tedy 320 x 480 pixelů. Opět tedy podobnost s HD Mini. Společným znakem je i fakt, že je displej kapacitní. Z hlediska designu se někomu nemusí líbit velká plocha pod displejem. Ta má ale praktický význam. Opět se tu totiž srovnala senzorová tlačítka. Tentokrát jsou ale doslova obrovská, což jejich ovládání podstatně usnadňuje. Tlačítko home navíc zaujme umístěním v podsvíceném kruhu.

Acer neoTouch P400 technické parametry:

Rozměry: 115 x 59,3 x 12 milimetrů

Hmotnost: 125 gramů

OS: Windows Mobile 6.5.3 s Acer UI 3.0

CPU: Qualcomm 7227 600 MHz

ROM 512 MB, RAM 256 MB

UMTS 900/2100 MHz

HSDPA 7,2 Mbps

HSUPA 2,0 Mbps

GSM 850/900/1800/1900 MHz

EDGE

wi-fi 802.11 b/g

Displej: TFT; HVGA (320 x 480), 3,2 palce, kapacitní

Fotoaparát: 3,2 megapixelu; autofocus

Nahrávání videa, hudební a video přehrávač

Audio konektor 3,5 milimetru

FM rádio

digitální kompas

pohybový senzor

GPS (Google maps)

Paměťové karty microSDHC

Bluetooth 2.0 (A2DP), podpora přenosu souborů

USB 2.0 (microUSB konektor)

Baterie: Li-Ion 1 090 mAh

Výdrž v pohotovostním stavu: až 400 hodin

Hovorový čas: až 5 hodin

Acer beTouch E400

Model neoTouch E400 má své dvojče s operačním systémem Android. Jediným rozdílem ve vzhledu jsou jiná senzorová tlačítka a fakt, že se E400 bude nabízet ve třech barvách - černé, bílé a červené. Hardwarová výbava obou strojů je naprosto totožná. Situace tak vlastně odpovídá té u HTC HD Mini, které je vlastně dojčetem androidího modelu Legend.

Jenže zatímco u HTC se Windows Mobile verze inspirovala u androidí a šla trochu svou cestou, u Aceru tomu bylo asi spíše naopak. Model beTouch E400 totiž boří jednu hranici, která byla doposud pro Android směrodatná. Snad i ve specifikacích systému je totiž zakořeněna nutnost přítomnosti hardwarového směrového ovládacího prvku. Acer beTouch E400 jej ale nemá. Kdo ví, třeba od této nutnosti Google ve verzi 2.1 ustoupil. Právě nejnovější varianta androidu v tomto Aceru běží.

Acer beTouch E400 technické parametry:

Rozměry: 115 x 59,3 x 12 milimetrů

Hmotnost: 125 gramů

OS: Android 2.1 (Eclair)

CPU: Qualcomm 7227 600 MHz

ROM 512 MB, RAM 256 MB

UMTS 900/2100 MHz

HSDPA 7,2 Mbps

HSUPA 2,0 Mbps

GSM 850/900/1800/1900 MHz

EDGE

wi-fi 802.11 b/g

Displej: TFT; HVGA (320 x 480), 3,2 palce, kapacitní

Fotoaparát: 3,2 megapixelu; autofocus

Nahrávání videa, hudební a video přehrávač

Audio konektor 3,5 milimetru

FM rádio

digitální kompas

pohybový senzor

GPS (Google maps)

Paměťové karty microSDHC

Bluetooth 2.0 (A2DP), podpora přenosu souborů

USB 2.0 (microUSB konektor)

Baterie: Li-Ion 1 090 mAh

Výdrž v pohotovostním stavu: až 400 hodin

Hovorový čas: až 5 hodin

Acer neoTouch P300

Jak nemá vypadat relativně dostupný smartphone s vysouvací qwerty klávesnicí, předvádí Acer neoTouch P300. Oblý design vychází z modelu P400, pod displejem se tentokrát srovnala v pásku trojice tlačítek. Operačním systémem jsou opět Windows Mobile 6.5.3. Ani konstrukce mechanismu není špatná a telefon se opět tolik nezapatlává. Potud je všechno v pořádku. Nevadí nám ani displej, který má nižší rozlišení 240 x 400 bodů.

Jenže když jsme se pokusili chvíli psát na vestavěné vysouvací klávesnici, příliš jsme nepochopili, proč ji sem vůbec konstruktéři Aceru dávali. Tlačítka jsou sice velká, ale jen minimálně vystupují nad povrch a jsou hmatově špatně odlišitelná. Klávesnice je velmi tvrdá a spolu s minimálním zdvihem to znesnadňuje psaní. Doslova popravit by však zasloužili designéři Aceru za umístění mezerníku. Tam, kde by jej uživatel očekával, jsou dvě tlačítka pro rychlý přístup k sms zprávám a e-mailům, mezerník je až vlevo od nich, dostupný jen levým palcem. Tenhle geniální ergonomický tah opravdu nechápeme.

Acer neoTouch P300 technické parametry:

Rozměry: 110 x 55 x 15,1 milimetrů

Hmotnost: 130,6 gramů

OS: Windows Mobile 6.5.3 s Acer UI 3.0

CPU: Qualcomm 7225 528 MHz

ROM 512 MB, RAM 256 MB

UMTS 2100 MHz

HSDPA 7,2 Mbps

HSUPA 2,0 Mbps

GSM 850/900/1800/1900 MHz

EDGE

wi-fi 802.11 b/g

Displej: TFT; WQVGA (240 x 400), 3,2 palce, rezistivní

Fotoaparát: 3,2 megapixelu; autofocus

Nahrávání videa, hudební a video přehrávač

Audio konektor 3,5 milimetru

pohybový senzor

GPS (Google maps)

Paměťové karty microSDHC

Bluetooth 2.0 (A2DP), podpora přenosu souborů

USB 2.0 (miniUSB konektor)

Baterie: Li-Pol 970 mAh

Výdrž v pohotovostním stavu: až 400 hodin

Hovorový čas: až 4 hodiny

Acer beTouch E110

To nejlevnější a nejlepší na konec. Malý model beTouch E110 má opět systém Android (ve verzi 1.5) a má být konkurencí především pro HTC Tattoo. Výbava tomu plně odpovídá, s Tattoo je prakticky shodná, včetně rezistivního displeje s úhlopříčkou 2,8 palce a rozlišením 240 x 320 pixelů. Displej ale působí daleko lepším dojmem než u Tattoo. Zamrzí absence wi-fi. Malý Acer bude také silně bodovat baterií s kapacitou 1500 mAh. Ta by ve spojení s neobvyklým procesorem ST Ericsson s taktem 416 MHz mohla být zárukou skvělé výdrže.

Nám se také líbí i mírně upravený systém. Ten si Acer vzal tentokrát více do parády než u větších modelů. Snad proto, že malý displej již považuje za komplikaci při ovládání prsty. Součástí jsou opět widgety od Aceru, systém nově dostal pětici stran na úvodní obrazovce. Zajímavostí je trojice ikon v levém horním rohu, kterou se přepíná zobrazení karuselového widgetu a snadno se tak uživatel přesune od fotografií k hudbě nebo videím. Do menu se vstupuje šipkou v pravém dolním rohu. Mezi jednotlivými stranami se dá přepínat i poklepnutím na patřičnou tečku v spodní části obrazovky. V tom případě je ale potřeba dát pozor a nestrefit některou ze senzorových kláves pod displejem.

Acer beTouch E110 technické parametry:

Rozměry: 103,5 x 54 x 13,4 milimetrů

Hmotnost: 105 gramů

OS: Android 1.5

CPU: ST Ericsson PNX6715 416 MHz

ROM 256 MB, RAM 256 MB

UMTS 900/2100 MHz

HSDPA 3,6 Mbps

HSUPA 384 kbps

GSM 850/900/1800/1900 MHz

EDGE

Displej: TFT; QVGA (320 x 240), 2,8 palce, rezistivní

Fotoaparát: 3 megapixely

Nahrávání videa, hudební a video přehrávač

Audio konektor 3,5 milimetru

FM rádio

pohybový senzor

GPS (Google maps)

Paměťové karty microSDHC

Bluetooth 2.0 (A2DP), podpora přenosu souborů

USB 2.0 (miniUSB konektor)

Baterie: Li-Ion 1 500 mAh

Výdrž v pohotovostním stavu: až 620 hodin

Hovorový čas: až 7 hodin

Zajímavá směs

Acer předvedl v Barceloně zajímavou směs dotykových komunikátorů, které tvoří velmi ucelené portfolio. Některé modely za svými konkurenty sice mohou dost zaostávat, ale jiné na druhou stranu opravdu příjemně překvapí. Je to vlastně škoda, že nad dostupností těchto novinek v našich obchodech visí otazník. Pokud bychom se za některé z modelů a jejich uvedení na český trh měli přimlouvat, bude to dvojice P400 a E400 a levný model E110.