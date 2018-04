Acer patří minulosti, budoucnost má jméno Benq (nové telefony)

O mobilních telefonech se značkou Acer jsme vás již dříve informovali. V našich zeměpisných šířkách se sice telefony se značkou Acer neprodávají, ale další výrobky této značky tak neznámé u nás nejsou, vzpomeňme především notebooky a mnoho dalších počítačových komponent. Přesto i jako producent mobilů není Acer nezanedbatelný výrobce z dálného východu. Již dlouhou dobu totiž vyrábí a navrhuje telefony pro amerického giganta Motorolu a některé z těchto telefonů můžeme běžně nalézt i na pultech našich obchodů. Dříve se jednalo o telefon Motorola T205, aktuálně o absolutní hit Motoroly, model T191. Oba tyto přístroje a několik dalších určených pro asijské trhy pocházejí z vývojových dílen Aceru, který pro Motorolu i exkluzivně vyrábí. Na této spolupráci se i nadále nic nemění, stejně jako na širokém sortimentu výrobce. Od letošního roku však většina výrobků již neponese jméno Acer, ale stejně krátké a o něco důraznější - Benq. Změna značky proběhla již na přelomu loňského a letošního roku, ale oficiální prezentaci pro veřejnost si společnost nechala až na letošní CeBIT.

Z široké nabídky Benqu nás nejvíce zajímají mobilní telefony, a proto se podíváme, co nového připravil výrobce pro letošní rok. Všechny starší modely výrobce, ještě známé pod značkou Acer, se vyznačovaly na asijskou produkci jednou zvláštností. V nabídce Aceru nebyl ani jeden rozvírací telefon, v Asii nesmírně populární véčko. Všechny modely měly klasický vzhled, který zřejmě více vyhovuje Evropanům než asijským zákazníkům. S novou značkou je však všechno jinak. Benq připravil hned tři rozklápěcí telefony, když nejvyšší model je plně konkurence schopný se světovou špičkou. Tento TOP model Benqu nese označení 830C, má dva displeje, když ten vnitřní má rozlišení 128 x 160 obrazových bodů a jak káží současné trendy, je barevný. Vnitřní displej zvládá 4096 odstínů barev, druhý na vrchu přístroje s rozlišením 96 x 64 obrazových bodů je pak již jen monochromatický. Rozměry telefonu jsou 87 x 45 x 19 mm a jeho váha je přesně 90 gramů. Díky Li-Ion baterii s kapacitou 600 mAh by měl telefon vydržet na příjmu devět dní, nebo by měl poskytnout pět hodin nepřerušovaného hovoru. Jestli se s barevným displejem podařilo výrobci dosáhnout těchto výsledků i v reálném provozu, pak klobouk dolů, obáváme se, že praxe tak optimistická nebude. Velmi zajímavá je i výbava telefonu, která zahrnuje velkou paměť na kontakty (až 2000 záznamů), podporu EMS a MMS zpráv či Java aplikací. Telefonu nechybí ani rychlý přenos dat technologií GPRS, a to dokonce v konfiguraci 5+2 timesloty. Benq 830C by se měl začít prodávat v polovině letošního roku a jeho cena by neměla přesáhnout v přepočtu hranici 20 000 Kč.

Další dvě nová véčka z nabídky Benqu jsou siamská dvojčata, o čemž svědčí i jejich velmi podobné označení S620i a S630i. Rozdíly mezi oběma modely jsou jen v designu, když první z nich má na horní části přístroje vyměnitelné ozdobné kolečko a druhý jen menší logo výrobce. Drobné rozdíly jsou také v klávesnicích obou telefonů, ale omezují se jen na vzhled jednotlivých kláves. Jejich počet a rozvržení je stejné. Obě véčka mají rozměry 84 x 46 x 19 mm a váží 90 gramů. Baterie je opět Li-Ion 600 mAh a výdrž telefonu by měla být stejná jako u modelu 830C. U dvojčat S620i/S630i se zdá být i realističtější než v předchozím případě. Výbava obou telefonů ničím převratným nepřekvapí, jedná se spíš o stylové než high-tech přístroje. Nechybí WAP, obrázkové SMS zprávy, ale nikoliv EMS, vnitřní paměť na 100 kontaktů, prediktivní vkládání textu T9, SMS chat či odesílání skupinových zpráv. Telefony mají i skupiny volajících a jednoduché profily. Oba přístroje se v Asii již prodávají.

Z evropského pohledu se zdají být atraktivnější modely M760G a M770G. Opět se jedná o dvojčata v pravém slova smyslu a ani oficiální materiály výrobce oba modely od sebe jasně nerozlišují. Oba přístroje mají elegantní vzhled klasicky koncipovaných přístrojů s integrovanou anténou. Jejich rozměry 99 x 42 x 18 mm a váha 80 gramů jim ostudu také neudělá. Výbava taktéž není vůbec špatná, oba modely zvládají GPRS (zřejmě 4+1 timeslot), EMS zprávy, WAP 1.2.1 a například polyfonické vyzváněcí melodie. Oba modely se zatím neprodávají a podle vyjádření výrobce se v Evropě ani nikdy prodávat nebudou. To již ale neplatí o výše uvedených rozklápěcích modelech, které se zřejmě na vybrané evropské trhy dostanou. Z prohlášení výrobce lze spekulovat, že klasicky koncipované telefony by v Evropě mohly konkurovat telefonům se značkou Motorola, které pro ní Benq vyrábí. Že by měly modely M760G a M770G něco společného s novými Motorolami řady C330? Naopak véčka Benqu přímo Motorole nekonkurují, a proto se s nimi v Evropě setkáme. U nás je však málo pravděpodobné, že by výrobce své telefony začal na našem trhu prodávat. Před lety se pokusil nabídnout model V750, ale výraznějšího úspěchu nedosáhnul. Zájemci o zajímavé přístroje se značkou Benq si tedy budou muset zajet do zahraničí, a pokud se rozhodnou jet přímo do Asie, budou moci vybírat z kompletní nabídky výrobce.

Doplněno 15.4.2002, 11:30: Změna názvu značky Acer proběhla jen u bývalé divize Acer CM. Část společnosti vyrábějící počítačové komponenty a například notebooky bude nadále používat značku Acer. Tento sortiment však bude pod novou značkou Benq nabízet i bývalá divize Acer CM.