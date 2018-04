Acer n50 premium - nabušené kolibří PDA (1. část recenze)

Společnost Acer se na trhu kapesních PocketPC zařízení již poměrně etablovala. Doposud jí však chyběl high-end model, což však po uvedení zařízení n50 na trh již neplatí. V minulých týdnech jsme důkladně otestovali vyšší verzi premium, která disponuje procesorovým výkonem 520MHz, velkou pamětí či Wi-Fi i Bluetooth konektivitou.

Co najdeme v balení?

Krabice zařízení n50 premium toho obsahuje poměrně dost, ostatně posuďte sami:

zařízení n50 premium

kolébku s nabíječkou (připojitelná buď přes USB, nebo serial port)

vyměnitelnou Li-ion baterii o kapacitě 1060 mAh

stylus

obal na PDA

CD s lokalizací Interwrite Pro 8.5 od SunnySoftu a manuálem k zařízení v elektronické podobě

CD s programem PocketPC Premium Outlook 2003

příručku pro začátečníky

To vše v poměrně malém a úhledném balení.

Samotnému zařízení se budeme věnovat později, nyní si podrobněji popíšeme některé součásti krabice. Kolébka je poměrně elegantní a ke stříbrné barvě přístroje ladí. Ve spojení s nabíječkou a zásuvkou na ní svítí žlutá dioda - při nabíjení bliká. Po levé straně kolébky se nachází otvor pro náhradní baterii. Samotný nabíjecí kabel k zařízení sice dodáván je, má však jinou koncovku, než PDA a proto jej lze připojit pouze do nabíječky. To znamená, že bude nutné ji nosit na delší cesty s sebou, což není úplně praktické, případně bude nutné dokoupit další kabel. Totéž platí o synchronizaci - možná je pouze po propojení zařízení s kolébkou.

Na její zadní straně se nachází USB 1.1 slot, přes který je možné připojit další USB zařízení jako například digifotoaparát či MP3 přehrávač.

Jak se nám n50ka líbila?

Vzhled je vždy subjektivní záležitostí. V našem případě jsme se však shodli na tom, že se zařízení velmi povedlo, na obrázcích i ve skutečnosti vypadá poměrně reprezentativně. Přední strana zařízení je pseudokovová, ve skutečnosti, stejně jako zadní partie, je z plastu. Vyrytý nápis "acer" na eleganci ještě přidává. Prsty však na stříbrném povrchu zanechávají otisky.

Rozměry zařízení jsou 120 x 70 x 17,4mm, PDA je tak velmi kompaktní a hezky padne do ruky. Také váha 150g kapsu neutrhne. Dobře si výrobce poradil s integrováním spouštěcích tlačítek - ta jsou téměř zapuštěna do přístroje a velmi dobře se ovládají. S pětisměrným tlačítkem je to obdobné, joystick je však poměrně malý a trochu klouže, potvrzujízí tlačítko je zase příliš tuhé. Možná se ale časem "ošoupe", testované zařízení bylo zcela nové.

Mezi spouštěcími tlačítky jsou ve štěrbinách ukryty dva monofonní reproduktory, které však dokáží zařízení poměrně dobře a především nahlas rozezvučit. Nechybí ani interní mikrofon.

Nad obrazovkou je po levé straně značka výrobce, napravo pak typové označení přístroje. Nad nimi se nachází dioda indikující buď nabíjení, nebo aktivované Wi-Fi/Bluetooth.

Spouštěcí tlačítko je na levé straně a vůbec nevyčnívá, díky čemuž je nemožné PDA nechtěně zapnout například během nošení v tašce. Nad ním je otvor pro softreset, pod hlavním vypínačem se pak nachází tlačítko, které zařízení uzamkne. Scrollovací tlačítko chybí, vcelku pohodlně však lze například internetovými stránkami či dokumentem posouvat joystickem, tudíž absence tolik nemrzí.

Strany zařízení jsou pokryté černým plastem - guma by byla jistě lepší. V případě našeho zařízení byla hmota na levé dolní straně trochu uvolněná a po stisknutí projevovala nepatrnou vůli. Zřejmě se však jednalo o vadu kusu než o vlastnost zařízení.

Všechny kartové konektory se nachází na vrchní straně přístroje. Blíže obrazovce je SD/MMC zdířka, která je SDIO, dále pak slot CF typu II. Nalevo od nich je stereo jack.

Vedle děr pro paměťové karty je nahoře ještě otvor pro stylus. Ten z něj lze vyndat až po vynaložení většího úsilí, což je způsobeno především "ploutví" stylusu, která je po zasunutí zapuštěna téměř na úroveň přístroje. Pomohou tak buď delší nehty, pomocí nichž půjde tyčinku vyndavat za její zoubkové zakončení o něco snáze, nebo nechat stylus vždy o pár milimetrů vytažený.

Baterie se vkládá netradičně do zdířky vespod. Po prvním "ohledání" přístroje jsme se domnívali, že se jedná o slot na CF karty. Najde v něm však místo akumulátor, díky čemuž zařízení nikde (kromě postranního plastu) nevrže a baterie nemůže třeba při jeho pádu na zem "vyskočit". To ostatně jistí i její zámek.

Displej je pouze 3,5" transflexní QVGA s rozlišením 240x320. Výrobce ve specifikacích hovoří o zvýšeném jasu, což můžeme jen potvrdit - obrazovka vypadá opravdu dobře. Intenzitu podsvícení lze nastavit v rozmezí dvaceti bodů jak pro provoz na baterie, tak pro nabíjení.

V balení je k PDA dodáván ještě obal. Ten je však spíše nouzový, vyrobený zřejmě z kůže. Usazuje se na něm hodně nečistot a občas zůstane chloupek i na zařízení, proto doporučujeme investovat do krytu jiného a především masivnějšího, standardně dodávaný by zařízení při pádu na zem příliš neochránil.

Parametry zařízení

Výkonově se PDA může směle rovnat se současnou špičkou. V případě n50 premium je použit procesor Intel PXA-272 520MHz, nižší verze je taktována na 312MHz. Je jasné, že výrobce rozdíl více než 200MHz volil právě kvůli ceně, která je v případě levnějšího modelu o několik tisíc nižší, v dnešní době však jinak nabušené PDA s takovým taktem podle nás nemá co dělat.

Takt procesoru nejde nikterak ovlivnit, celou dobu "jede" zařízení na plný výkon a to se podepíše i na spotřebě. Snížení taktu mohou obstarat až externí programy, na ekonomický režim měl však myslet i výrobce.

Paměťi je 128MB SDRAM pro uživatelské aplikace a data, sekunduje jí 64MB flash paměť pro operační systém a předinstalované aplikace, tedy hodnoty, jaké má většina srovnatelné konkurence.

Displej působí velmi čistě, při maximálním podsvícení by se dalo zařízení používat téměř jako baterka. Podsvícení lze regulovat jak pro nabíjení ze sítě, tak pro provoz na akumulátor.

Po vykalibrování je dotyková obrazovka velmi přesná a tak snad jedinou výhradou k displeji může být, že není VGA, což je však vlastnost a nikoliv nedostatek.

Acer n50 si nestojí špatně ani zvukově, maximální hlasitost se nám zdála při přehrávaní zvuku přiměřená, jistě se však najdou i mnohem hlasitější zařízení. Zvuk jako takový je vcelku vyvážený, kvalit hi-fi se nedočkáte, ale lze jej srovnávat s průměrným MP3 přehrávačem. Hodně udělají samozřejmě sluchátka, pokud použijete neznačkové "pecky", nelze očekávat žádný zazrak, v případě "kossů" je však poslech více než přijatelný. Výrobce však zařízení vybavil pouze 2,5mm jackem, do kterého většinu konektorů připojit nelze. V případě potřeby je tak nutné sáhnout po redukci.

Ve druhé části se podíváme na softwarovou výbavu, výdrž zařízení a Acer n50 si závěrečně zhodnotíme.