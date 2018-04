Acer n310 - test výkonu a výdrže (dokončení recenze)

Přinášíme vám druhou část recenze kapesního počítače Acer n310. V předchozím dílu jsme se zaměřili na zhodnocení designu a zpracování zařízení. Nyní vám nabízíme výsledky testu výkonu a výdrže, popis programů a závěřečné zhodnocení PDA.

Práce s Bluetooth

Jak již bylo napsáno v první části naší recenze zařízení Acer n310, umí tento model komunikaci pouze skrze Bluetooth, Wi-Fi je nutné hledat u dražší a výkonnější verze n311.

V PDA byl pro Bluetooth použit ovladač Broadcomm. Ten je považován za to nejlepší ve své oblasti a umožňuje velkou škálu nastavení, které nebude činit problémy ani laikům a to díky propracovaným průvodcům. Bluetooth se spouští buď přes ikonu v pravém dolním rohu v Today, nebo přes systémové nastavení.

Při práci s modrým zubem jsme narazili na první větší chybu zařízení - pokud je používáno delší dobu (kterou se v tomto případě rozumí třeba jen hodina), vlivem nedostatku paměti nelze Bluetooth spustit. To řeší až reset zařízení.

Když už jsme u resetu - kapesní počítač po něm nabíhá poměrně dlouho. Zprovozuschopnění po softresetu trvalo v případě modelu n310 třičtvrtěminutu.

Výkon PDA

Již podle papírových parametrů nelze kapesní počítač Acer n310 řadit do třídy výkonných pracantů ani multimediálních PDA. Procesor Samsung o taktu 300MHz dává síly tak akorát na slušně rychlé spouštění běžných aplikací či poslech MP3 hudby na pozadí; pokud se však necháte svést VGA displejem k tomu, abyste se pokusili v tomto rozlišení přehrávat i video, těžce narazíte.

V benchmarku programu TCPMP jsme při pokusu přehrávat VGA video naměřili pouhých 37.31% průměrné rychlosti, což je ukrutně málo. Video se značně sekalo a nedalo se na něj koukat. Na vině je kromě procesoru také absence grafického akcelerátoru.

Při přehrávání videa o rozlišení 320 x 240 bodů jsme již naměřili lepších výsledků - rychlost dosáhla 93.54% průměru. Na koukání to sice je, abyste však mohli sledovat na PDA video v tomto rozlišení, nepotřebujete VGA displej...

Podobných výsledků jsme dosáhli i při dalších měřeních.

Co se týče 3D her, tak s jejich spouštěním nemá Acer n310 žádný problém. Ten přijde až se hraním - většina gamesek fungovala sice bez problému, avšak graficky náročnější hry dávaly jasně najevo, že málo paměti, nízký procesorový výkon a absence kvalitní grafiky nejsou pro plynulý chod to pravé ořechové.

Nicméně kromě nevalného grafického výkonu je testovaný kapesní počítač použitelný bez dalších kompromisů - běžnou práci zvládá výborně, odezva programů je rychlá, jen je občas nutné počítat s resetem. PDA zkrátka není určeno hráčům ani náruživým divákům, ale jako nástroj pro běžného uživatele, který kvalit displeje využije kromě práce s běžnými programy také například při surfování po internetu, ke kterému obrazovka doslova svádí. Kapesnímu počítači nečinilo problém ani rychlé načtení zhruba stovky cca megabajtových fotografií z paměťové karty. Následná práce s nimi byla rychlá a bez jakýchkoliv prostojů.

Kvalita zvuku

Co se týče zvukové kvality, tak schopnosti zařízení jsou na slušné úrovni. Repráček je samozřejmě omezen svojí výkonností, přesto překvapil maximální hlasitostí zvuku, který se z něj dokázal vyloudit.

Jack o velikosti 3,5mm dobře poslouží k využití PDA jakožto hudebního kapesního přehrávače. Zvukové podání je v tomto případě vcelku věrné - hodně však záleží na použitých sluchátkách. Pecky hrály samozřejmě jinak než Koss Sporta Pro.

Mikrofon umožňuje buď manuální nebo automatické nastavení a kvalita nahrávky je rovněž slušná, avšak závislá na vzdálenosti nahrávaného zvuku. Jako diktafon tedy PDA poslouží například studentům pouze tehdy, když bude PDA v dostatečné blízkosti profesora a nebude jej příliš ovlivňovat okolní ruch.

Softwarová výbava

Kromě tradičních programů, které jsou součástí použitého operačního systému Windows Mobile 5 Premium se v kapesním počítači nachází jen minimum dalších předinstalovaných aplikací. Jednou z nich je program Backup Restore, který pomůže se zálohou dat. Tato utilitka se objevuje snad ve všech kapesních počítačích Acer.

Dalším programem je přehrávač PocketTV Pro, který však v našem případě rychle nahradil povedený TCPMP. Toť konečný výčet - více dohraných programů nehledejte, budete si je muset obstarat sami.

Výdrž akumulátoru

Výdrž dodávané 1200mAh baterie je u tohoto PDA poměrně diskutovaným tématem. Výkonnější varianta kapesního počítače je označována za žravce, v případě 300MHz verze je na tom výdrž přeci jen nepatrně lepší. Kapacita baterie ubývala při testu standardního používání a nastavení jasu zhruba v první čtvrtině škály jen pozvolna, přesto byla po cca 5 hodinách používání na minimu. V praxi byl pak tento výsledek ještě o hodinu až dvě vyšší.

Při maximálním podsvícení i vytížení kapesního počítače jsme naměřili výdrž necelé tři hodiny - v tomto režimu však bude po celou dobu kapesní počítač používat jen málokdo.

Při synchronizaci s PC je kapesní počítač nabíjen z USB portu.

Nicméně je třeba napsat, že předchozí modely společnosti na tom s výdrží byly o něco lépe a to i přes vyšší procesorový výkon. Druhá baterie tak bude v mnoha případech nezbytnou nutností, pokud však kapesní počítač používáte spíše na spouštění PIM aplikací, může vám několik dní v klidu vydržet i standardní akumulátor.

Zhodnocení a závěr

Nic není dokonalé a platí to i v případě Aceru n310. Body nahnané výborným displejem trochu shazuje výkon zařízení, což však není jeho nedostatek, ale vlastnost. Trochu mrzí nutnost častého resetu PDA a někomu může vadit nižší výdrž na akumulátor. Jako celek je však Acer n310 vyvážený kapesní počítač, který za málo peněz nabízí docela dost muziky.

Zařízení se prodává za cenu okolo 9 tisíc včetně daně, k testu jej zapůjčila společnost Sunnysoft.