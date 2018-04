Acer n310 - jaké je nejlevnější a nejlehčí VGA PocketPC?

Přinášíme vám první část recenze kapesního počítače Acer n310. Ten je na trhu poměrně čerstvě a díky jeho kvalitnímu displeji, malým rozměrům a ceně se jedná o bestseller. Zařízení má však také svá omezení, o kterých by měl případný zájemce vědět.

Kapesnímu počítači Acer n310 jsme věnovali již obsáhlé preview. Jedná se o první PocketPC této společnosti s VGA displejem a zároveň o jeden z prvních modelů s tímto rozlišením, který nespadá do nejvyšší třídy kapesních počítačů, ale spíše někam na pomezí, což je patrné z výkonnostních parametrů PDA.

Obsah balení

Kapesní počítač je dodáván spolu s dalším příslušenstvím v opravdu malé krabici, jen o něco větší, než do kterých bývají zabaleny mobilní telefony.

V balení se nachází PDA se stylem, USB kabel spolu se zdrojem a antistatické pouzdro na PDA. Dále lze v krabici najít CD s Microsoft Outlookem, aplikacemi a lokalizaci zařízení od Sunnysoftu. Nechybí také příručka a návod ke kapesnímu počítači.

Kolébku byste v balení hledali marně, dostanete ji totiž pouze s koupí výkonnějšího modelu n311. Synchronizovat a nabíjet tak budete kapesní počítač pouze přes dodávaný kabel. PDA nemá zdířku pro samostatné nabíjení, k tomu slouží slot pro spojení s PC - do synchronizačního kabelu se dá zapojit nabíjecí konektor. Na cesty tak budete muset brát kabely oba, což však při jejich velikosti nebude až takový problém, jen na tuto skutečnost nesmíte zapomenout.

Dodávaný šedý antistatický pytlík kapesní počítač příliš neochrání, hodí se tak maximálně jako prevence před poškrábáním plastů či displeje - na častější nošení doporučujeme kvalitnější pouzdro. K našemu nemilému překvapení chyběl v balení USB host kabel.

Design zařízení

Nad vzhledem kapesního počítače Acer n310 jsme se již rozplývali v našem prvním pohledu.

Co na PDA zaujme asi nejvíce je displej, který se rozprostírá téměř přes celé zařízení. Pouze malá část PDA velkého 110x70x13,7mm připadá na ovládací prvky.

Zpracování je i přes použití různorodých plastů kvalitní a líbivé. Přední strany jsou lemovány stříbrnou barvou, zbytek pak černou. Zadní část je imitací kovu z velmi tenkého materiálu, který je však náchylný na poškrábání, ostatně jako stříbrný lem na přední straně. I přes použití VGA displeje spadá PDA se svými 135 gramy do muší váhy, což je na jednu stranu pozitivní. Na tu druhou však budete muset kapesní počítač opravdu opatrovat, aby vám nevyklouzl z ruky, protože pád na tvrdou zem by nemusel ustát bez úhony. Se zařízením tedy ještě jednou doporučujeme používat kvalitní pouzdro, které by mohlo následky trochu zmírnit a také zamezí poškrábání k tomu náchylných plastů.

Namapovatelná tlačítka provádí požadované funkce bez jakéhokoliv zaváhání, jsou možná jen o něco málo tužší, než je obvyklé. Totéž se dá říct také o pětisměrném joysticku, který je sice malý, ale přesný. Dobře poslouží i hráčům, nikoliv však žádných 3D pecek, ke kterým by VGA displej sváděl (ale o tom až později).

Nahoře se nachází dvě diody indikující nabíjení a zapnutý Bluetooth.

Slot pro paměťové karty je v zařízení pouze jeden - podporován je SD formát. Nachází se nahoře a standardně je v něm záslepka. Vedle se nachází 3,5mm stereo sluchátkový výstup, napravo je pak místo pro stylus.

Naproti vpravo dole je již zmiňovaný konektor sloužící k synchronizaci a nabíjení, vedle něj je pak resetovací tlačítko.

Levý bok přístroje je odproštěn od scrollovacího tlačítka, které dobře poslouží například při čtení dokumentů. Nachází se na něm tak jen zapínací/vypínací tlačítko a hold přepínač, který PDA vypne a bez uvolnění jej nedovolí aktivovat. Pravá strana je jakýchkoliv tlačítek prostá.

Zadní část je vyvedena stříbrnými lemy podobně jako předek. Většinu zbylé plochy zaujímá kryt akumulátoru. Zdířka je jištěna posouvacím mechanismem, takže nehrozí, že by se baterie uvolnila. Při používání zařízení nebyl ani náznak po vrzání akumulátoru, i když nepatrná vůle mezi ním a krytem je.

V levé horní části jsou otvory sloužící jako vývod integrovaného reproduktoru.

Specifikace zařízení

Acer n310 je zřejmě prvním PocketPC kapesním počítačem, kterému vedle VGA displeje nesekunduje také rychlý procesor či veliká paměť.

Jako procesor byl použit Samsung S3C2440 o taktu 300MHz, paměti jsou velké po 64MB v případě RAM i ROM. Za operační systém slouží Windows Mobile 5.0 Premium, zařízení komunikuje s okolím skrze IrDA port i Bluetooth 1.2, Wi-Fi je zastoupeno až u výkonnějšího modelu.

Vyměnitelný akumulátor má kapacitu 1200mAh, SD slot lze využít také například pro Wi-Fi SDIO kartu. Pokud však hodláte ušetřit koupí modelu n310 na úkor dražšího, ale vybavenějšího zařízení n311, mějte na paměti, že slot je v zařízení pouze jeden a například mapy pro navigaci by se do vnitřní paměti zařízení nemusely vejít.

Displej

Důvod, proč jistě mnoho uživatelů sáhne po Aceru modelové řady n300 je displej. VGA rozlišení se stává ve vyšší sféře kapesních počítačů standardem, stejně tak tomu však není o třídu níže.

Použitá 3,7" VGA obrazovka nemá svojí kvalitou daleko k dokonalosti. Barevné podání je věrné, bílá je opravdu bílou a nikoliv žlutou, jak tomu leckdy u VGA displejů použitých v kapesních počítačích bývá. Velikost černých okrajů na obrazovce je pouze nepatrná.

Zařízení má velkou škálu nastavitelného podsvícení a to jak pro napájení ze sítě, tak pro používání s akumulátorem. Pro běžnou činnost dostačuje již druhý stupeň z celkem dvaceti možných, na přímém slunečním světle je displej viditelný s podsvícením zhruba na polovině. S nastaveným maximálním jasem je PDA použitelné již jako baterka :)

Při ovládání netřeba na displej vůbec tlačit, stylem se stačí jen lehce dotýkat. Fólie, kterou je obrazovka nového PDA standardně opatřena je velmi tenká. Kdo netuší, že je obrazovku kapesního počítače tímto způsobem záhodno chránit před poškrábáním, ten by ani nezjistil, že je nějaká fólie vůbec použita - na snížení viditelnosti obrazu to není absolutně znát.

Tímto pro dnešek recenzi ukončíme, zbytek si můžete dočíst v nejbližších dnech. Pokud vám přišlo, že jsme se nad recenzovaným kapesním počítačem doposud pouze rozplývali, tak vězte, že při hodnocení (zejména grafického) výkonu tomu tak již rozhodně nebude.

Druhou část recenze naleznete zde.