Acer n310 - dojmy z nejlevnějšího VGA kapesního počítače

O kapesních počítačích Acer řady n300 jsme se na Palmare již zmiňovali. Tehdy bylo však informací o těchto modelech jen poskrovnu. Nyní jsou však obě řady tohoto kapesního počítače již v prodeji a po zhruba týdenním testování vám přinášíme dojmy z tohoto zařízení, které bude následovat obsáhlá recenze.

K dispozici máme nižší verzi ze dvou modelů - Acer n310. Ten pohání procesor Samsung S3C2440 o taktu 300MHz. Paměti jsou velké 64MB v případě RAM i ROM, displej je 3,7" VGA, operační systém Windows Mobile 5.0. Zařízení komunikuje skrze Bluetooth, IrDA zcela chybí, konektery jsou typu USB a to jak klient, tak host. Nechybí vestavěný mikrofon, 3,5mm stereo jack, mono reproduktor a zastoupen je jeden SD/MMC slot s podporou SDIO. Baterie typu Li-ion má kapacitu 1200mAh. Kolébku naleznete pouze v balení výkonnější verze, která má 400MHz procesor a 128MB paměti RAM, nižší model má pro připojení k PC pouze kabel.

Rozměry zařízení

Velikost zařízení je první, co nás zaujalo a to veskrze v pozitivním slova smyslu. Že VGA kapesní počítač musí být nutně velký a těžký? Acer to se svým modelem vyvrací - PDA se svými 135 gramy kapsu rozhodně neutrhne a také z rozměrů 110 x 70 x 13,7mm budete příjemně překvapeni. U QVGA kapesního počítače by míry tolik nenadchly, u VGA modelu to tak obvyklé není.

Skvělým rozměrům sekunduje i vzhled zařízení. Ten jsme chválili již v případě modelu n50 Premium, v případě n300 series jde však Acer ještě dále. Design je velmi střídmý, ale kapesní počítač působí celkem líbivě a luxusním dojmem. Možná také proto, že šasi není celé stříbrné, jak je tomu u většiny zařízení, ale tuto barvu doplňuje i černá. A to i na zadní části, která je zčásti plastová, kryt baterie je však z kovu (nebo tak alespoň jeho vrchní část působí). Kovový je také stylus, který vypadá velmi elegantně, mohl by však být o něco delší. Displej je prakticky přes celou výšku zařízení, kterému tak díky tomu mohly zůstat příjemné rozměry.

Čtyři programovatelná tlačítka jsou umístěna zcela ve spodní části. Mezi nimi je i celkem přesně se chovající joystick, u kterého lze kromě ovládání do čtyř směrů využít i potvrzovací funkci.

Zamykání zařízení jezdcem na levém boku PDA jde poměrně ztuha a také tlačítko pro zapínání/vypínání by mohlo být o něco vystouplejší, ale zase nehrozí, že by se PDA samo aktivovalo, pokud bude třeba odemčené v kapse.

První zapnutí PDA

Další překvapení na vás bude čekat po uvedení zařízení do chodu. Obraz je u tohoto kapesního počítače ostrý jako břitva a zobrazení brilantní. A to i v případě nastavení na druhý nejnižší stupeň kontrastu - při něm se dá se zařízením bez problémů celkem obstojně pracovat. Displej Aceru n310 je skvěle čitelný i na přímém slunečním svitu, jen je potřeba upravit jeho kontrast.

Výkon

Ačkoliv má model pouze 300MHz procesor a 64MB paměti RAM, běh operačního systému to nikterak negativně neovlivnilo. Pouze naběhnutí po softresetu je delší a trvá zhruba 40 vteřin. Problémy s výkonem jsme zaznamenali pouze v případě dlouhodobějšího používání PDA bez resetu a následovného pokusu o spuštění Bluetooth manageru - dostalo se nám pouze informace o nedostatku paměti a nutnosti restartu pro práci s modrozubem.

Běžné kancelářské aplikace, ale i jednodušší hry běhají na 300MHz procesoru a grafickém čipu bez jakéhokoliv 3D akcelerátoru (který mají například nové Delly Axim) bez zaváhání. To nastalo až v případě, kdy jsme se pokusili spustit graficky náročnější proces, ať se jednalo o hru nebo video.

V obou případech jsme se dočkali nepříjemného sekání obrazu - z her jsme zatím vyzkoušeli Street Duel, který byl sice hratelný, ale pouze s kompromisy. Dále pak SkyForce, kde byl pohyb lodi i nepřátel nepatrně pomalejší než na jiných PDA a také VGA verzi hry Bloody Mess, která byla překvapivě dobře hratelná.

U videa se dá očekávat něco podobného. PDA zkrátka přehrávání v rozlišení 640 x 480, ke kterému VGA displej přímo vybízí, nestačí, a to ani při nižším bitrate.

Na multimédia tak zařízení příliš není, což neplatí pro poslech hudby, který je plynulý a zvukový projev na velmi dobré úrovni.

Výdrž baterie

Výdrž dodávaného akumulátoru jsme zatím netestovali pomocí benchmarku, tudíž je nutné brát informace s rezervou. Při nastaveném podsvícení na druhou nejnižší úroveň se však dalo s kapesním počítačem pracovat kolem sedmi až osmi hodin, což není špatné. Hudbu při vypnutém displeji dokáže zařízení přehrávat ještě o několik hodin déle.

Při intenzivnějším nastavení podsvícení jde výdrž samozřejmě dolů, stejně tak jako se dá předpokládat větší "žravost" u výkonnější verze Aceru.

Dojmy

Naše dosavadní dojmy z testování jsou veskrze pozitivní. PDA nabízí pro skupinu uživatelů, kterým je primárně určeno, dostatečný výkon i výdrž a k tomu výborný obraz. Kdo očekává, že za částku okolo 9 tisíc s daní sežene nabušené PDA, které bude využitelné po všech stránkách bez kompromisů, může se poohlédnout po bazarových kouscích. Za tuto částku však v případě Aceru obdrží PDA vhodné k práci, psaní nebo surfování po internetu, nikoliv graficky výkonný stroj.

Více o zařízení včetně benchmarků se dozvíte v naší recenzi, kterou přineseme v nejbližších dnech.