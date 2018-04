Acer Liquid Zest Plus má spoustu energie na cesty i špičkový zvuk

Liquid Zest Plus navazuje na v únoru uvedený model Zest a přináší řadu vylepšení a novinek. Nejviditelnější je zřetelný nárůst velikosti displeje z původních 5 na 5,5 palce. Telefon s takto velkým displejem nemůže být zrovna kolibřík, na druhou stranu půdorysné proporce 77,4 × 154,3 mm nevybočují z řady nijak výrazně.

Naproti tomu tloušťka atakující jeden centimetr ano. Pro mírnou zavalitost má však Acer pádný argument v podobě použitého akumulátoru kapacity 5 000 mAh. Dle tiskové zprávy může taková zásobárna energie stačit až na tři dny provozu. Dva dny by pak dle našeho odhadu telefonu ustál i při perném provozu. USB On the Go pak zajišťuje, že je možné v případě potřeby novým Acerem dobít jiný smartphone nebo tablet. Pro úplnost dodejme, že telefon podporuje rychlé nabíjení a polovinu kapacity baterie dobije za méně než hodinu.

Smartphone běží na Androidu 6.0 Marshmallow a využívá čipové sady MediaTek 6735 se 4jádrovým procesorem a 2 GB operační paměti. Systém ukrajuje z 16GB datového úložiště, které lze rozšířit paměťovou kartou. Duální slot je totiž hybridní a pojme buď dvojici SIM verze micro, nebo microSD kartu namísto jedné z nich. Dle podrobných specifikací od výrobce bude telefon vyráběn i v silnější verzi se 3 GB paměti a 32GB úložištěm. Není však jasné, zda v Česku budou v prodeji obě varianty.

K fotografování slouží 13MPix modul, ostří fázovou detekcí, v případě nedostatku světla pak laserem. Ostření má navíc proběhnout během tří setin sekundy. Foťák si dále poradí s Full HD videem při 30 snímcích/s. Čelní fotoaparát, netradičně umístěný uprostřed telefonu, má široký záběr 85 stupňů.

Z dalších multimediálních schopností novinka slibuje kvalitní přednes libovolného audia díky technologii DTS-HD Premium Sound, potěší FM tuner pro poslech radiových stanic i bez aktivního internetového připojení.

Acer Liquid Zest Plus bude v regionu EMEA (Evropa, Afrika a Střední Východ) k dispozici během července za cenu od 4 999 korun v modré a bílé variantě.