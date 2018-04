Tři způsoby ostření a obří akumulátor. U nového aceru rozhodne cena

12:33 , aktualizováno 12:33

New York (Od zpravodaje Technet.cz) - Společnost Acer v New Yorku představila především počítačové novinky, ale došlo i na jeden telefon. Liquid Zest Plus má zaujmout vysokou výdrží na akumulátor a fotoaparátem s kvalitním ostřením.