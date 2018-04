Acer nejlepší novinky schoval. Třeba brutální herní smartphone

Během tiskové konference odhalil Acer možná nejzajímavější smartphony celého veletrhu IFA. Predator 6 je brutální herní smartphone s výkonným procesorem MediaTek Helio X20, Acer Jade Primo je pak vlastně vůbec prvním představeným smartphonem s Windows 10. Díky funkci Continuum z něj vlastně půjde udělat i pracovní notebook. Jenže ani jednu z těchto extrémně lákavých novinek jsme si na výstavišti v Berlíně vyzkoušet nemohli.

Osahat jsme si tak mohli nové androidí modely řady Liquid Z. Novinky Z630, Z530 a Z330 navazují na již na jaře představený model Liquid Jade Z, a to jak výbavou, tak designovým jazykem. Mají oblé plastové tělo, které docela dobře padne do ruky, design se snaží imitovat kov a vypadá to docela hezky, ve svých cenových kategoriích budou modely Liquid za elegány.

Velký typ Z630 je určen těm uživatelům, kteří chtějí velkou úhlopříčku displeje za rozumnou cenu. V Česku se začne prodávat koncem září za 5 499 korun, má 5,5palcový HD displej, procesor MediaTek MT6735, 2 GB RAM, 16 GB vnitřní paměti a nový Android 5.1. Displej je typu IPS a stejně jako u zbývajících dvou modelů na nás působil velmi dobrým dojmem i přesto, že nepatří k nejjemnějším. Díky baterii s kapacitou 4 000 mAh to bude smartphone s hodně dobrou výdrží baterky. Jeden tip od nás: obzvlášť mu to sluší ve stříbrném provedení.

Zlatou střední cestou v nové modelové linii Aceru je typ Z530. Ten se totiž začne prodávat na konci října za 3 799 korun (bude to nejspíš cena verze s 1 GB RAM a 8 GB paměti, existuje i varianta se 2 a 16 GB), přitom má stále HD displej, ovšem s menší úhlopříčkou 5 palců, takže je jemnější. Vypadá opravdu dobře a stejně jako levnější Z330 využívá jako zajímavý designový prvek reproduktor na zadní straně telefonu. Krátce jsme vyzkoušeli jeho schopnosti při přehrávání hudby a upřímně řečeno hraje hůře, než jak vypadá. To ovšem nemění nic na tom, že s povedeným IPS displejem a novým Androidem půjde o lákavý přístroj.

Třeba i proto, že stejně jako Z630 má dva osmimegapixelové fotoaparáty a Acer slibuje kvalitní snímky. Stejně tak slibuje u obou modelů podporu LTE, ale vzhledem k použitému procesoru MediaTek není jisté, jestli tu bude kompletní podpora frekvencí, a zda tedy bude u nás LTE bez problému funkční všude, nebo jen ve městech. Acer kompletní specifikace zatím nezveřejnil. Výdrž baterie tady bude už jen průměrná, akumulátor má kapacitu 2 420 mAh.

Základní model Z330 také vypadá hezky, byť jeho levnější zařazení prozrazují docela široké rámečky okolo displeje. Ale má i onen hezky vypadající reproduktor na zadní straně. Tento model nevypadá jako nejlákavější koupě. Cena je stanovena na 2 999 korun, prodej začne koncem října. Ale připlatit si osm stovek za Z530 bude rozumnou volbou. Za ony tři tisíce korun totiž dostane uživatel dostane jen menší 4,5palcový displej jen s FWVGA rozlišením. V praxi tak špatně nepůsobí, ale půl palce navíc a mnohem lepší rozlišení za osm set navíc určitě stojí. Navíc fotoaparáty tady mají rozlišení pět megapixelů. I tady slibuje výrobce podporu LTE, použitím procesorem je Snapdragon 210.