Mánie přerostlých smartphonů pokračuje. Acer chystá obra Liquid S2

Server ComputerBase.de zveřejnil plán budoucích smartphonů od Aceru. Mezi novinkami je uveden i model Liquid S2. Přitom Liquid S1 se představil teprve v červnu.

Jestliže Acer Liquid S1 má 5,7palcový displej, tak připravovaný Liquid S2 bude mít displej o úhlopříčce 5,98 palce. Rozlišení displeje typu IPS bude Full HD (1 920 × 1 080 obrazových bodů).

Přístroj bude používat zatím neznámý čtyřjádrový procesor s taktem 2,3 GHz (mělo by jít asi o Snapdragon 800 od Qualcommu). Paměť RAM bude mít kapacitu 2 GB, uživatelská paměť potom 16 GB.

Ve výbavě nebude chybět podpora sítí čtvrté generace LTE a podpora NFC. Záhadou je operační systém. Na uniklém dokumentu je uveden K OS, což by mohl být Android ve verzi 5.0 Key Lime Pie.

Ovšem vzhledem k tomu, že by se Acer Liquid S2 měl začít prodávat už v srpnu, tak je to nepravděpodobné. Cena by měla být poměrně vysoká, v přepočtu přes 15 tisíc korun.