S křížencem to zkusí i Acer. Liquid S1 má displej o velikosti 5,7 palce

Nový model Acer Liquid S1 je vybaven displejem s úhlopříčkou 5,7 palce. Ta je tedy o něco větší než u Samsungu Galaxy Note II. Displej typu TFT má HD rozlišení 1 280 × 720 obrazových bodů.

Nový Acer se systémem Android 4.2 Jelly Bean používá čtyřjádrový procesor s taktem 1,5 GHz. Paměť RAM má kapacitu 1 GB. Uživatelskou paměť s kapacitou 8 GB lze zvětšit až o 32 GB pomocí paměťových karet. Nový Acer používá baterii s kapacitou 2 400 mAh a bude existovat i ve verzi pro dvě SIM karty.

Na informace o další výbavě je výrobce zatím skoupý. V tiskové zprávě pouze vyzdvihuje rozhraní Float User Interface, které umožňuje otevřít další aplikaci v průběhu již spuštěné funkce. Vylepšený multitasking umožní otevřít v "plovoucím" okně fotoaparát, mapy, kalkulačku nebo poznámkový blok.

Acer dále zmiňuje funkci Auto Profile, která změní profil podle lokace, kde se přístroj nachází. Dále bude možné nový Acer Liquid S1 odemknout hlasem a následně ho hlasem i ovládat.

Nový kříženec od Aceru se začne prodávat ve třetím čtvrtletí tohoto roku nejdříve ve Francii, Německu, Rusku, Británii, Nizozemsku, Belgii a na Ukrajině.

Liquid S1 nebude drahý. Acer za něj bude chtít 349 eur, tedy v přepočtu okolo 9 tisíc korun. Dvousimková verze se bude prodávat pouze na některých trzích.

Vedle Samsungu to s kříženci smartphonů s tablety zkouší čím dál více výrobců. Přerostlý smartphone už ze zavedených značek uvedly firmy LG a Huawei, novinku v tomto segmentu představil také Asus. Míří sem i HTC a podle některých informací také Sony. Do křížence se systémem Windows Phone 8 by se měla pokusit Nokia.