Elegantní Acer s Windows 10 je opravdu chytrý, ale také docela drahý

Chytrý telefon Liquid Jade Primo s Windows 10 a funkcí Continuum oznámil Acer už na podzim loňského roku na veletrhu IFA v Berlíně, ale tehdy firma funkční vzorky nevystavovala. Poprvé jsme si tak mohli novinku prohlédnout až nyní v rámci veletrhu CES. A naše první dojmy z přístroje jsou více než pozitivní, což mu ale bohužel nezaručuje úspěch.

Lehký a chytrý

Začněme tím pozitivním. Acer Liquid Jade Primo zaujme elegantním designem s tenkým profilem, kterým se vyznačuje většina aktuálních modelů značky. Na veliký smartphone s 5,5palcovou úhlopříčkou displeje padne překvapivě dobře do ruky a je až nečekaně lehký. Přitom zpracování je výborné, byť je celý telefon z plastu. Ale ten je vyveden tak, že imituje kov a vypadá velmi elegantně. Jistě, kovové tělo by špičkovému modelu slušelo více, ale takto upravený plast vypadá také dobře a má své praktické výhody.

Druhou věcí, která na Liquid Jade Primo zaujme, je displej. Panel má sice „jen“ Full HD rozlišení, ale jeho barvy vypadají opravdu parádně, jde o AMOLED displej s technologií on-cell, která opět o něco ztenčuje konstrukci a přibližuje tak pixely blíže k oku uživatele. Jsme ale zvědavi na praktickou čitelnost venku na slunci, kterou jsme vyzkoušet zatím moc nemohli – displej se totiž bohužel dost leskne.

Novinka Aceru chce zaujmout také dalšími chytrými funkcemi. Má zabudovaný USB-C konektor, který je jasnou budoucností veškeré mobilní elektroniky, má 21megapixelový fotoaparát, jehož schopnosti podle našich prvních dojmů vypadají nadějně. Tohle by mohl být dobrý fotomobil, byť světelnost objektivu f/2,2 už na špičku nepatří. Jedním z lákadel by měla být i funkce systému Windows 10 Continuum, díky které může Liquid Jade Primo zastoupit i klasický počítač. Continuum by tu přitom mělo fungovat i bezdrátově, což bude evropská premiéra, Lumie od Microsoftu to zatím neumí (více o technologii zde na Technetu).

Budou ho chtít?

I další výbava Aceru Liquid Jade Primo je výborná – 3 GB RAM a snapdragon 808 bohatě stačí i pro náročné uživatele. Navíc se tu systém Windows 10 nemusí lopotit s vyšším rozlišením displeje jako u Lumie 950, která bude Jade Primo přímým konkurentem. Na testovacím vzorku byl systém svižný a rychlý, uvidíme, jak se do startu prodeje ještě podaří Microsoftu vychytat mouchy v samotném systému. Potud vše výborné, Acer Liquid Jade Primo vypadá jako jedna z největších nadějí pro nový systém Windows 10 Mobile v segmentu top modelů.

Jenže je otázkou, jak moc zákazníky zaujme. Jednou věcí je samotný systém Window 10 Mobile, ten možná osloví firemní klientelu, ale zákazníky zvyklé na cenově dostupné androidí modely značky asi moc nezaujme. Druhou komplikací je cena. Jistě, v kontextu výbavy nevypadá cenovka 15 990 korun nijak závratně, vždyť konkurenční Lumia 950 je o 500 korun dražší. Jenže Acer oproti ní vlastně nepřináší nic zásadního navíc, byť je asi hezčí a příjemnější do ruky. Má také mírně větší displej, byť s nižším rozlišením.

Jenže v segmentu špičkových modelů hraje často velkou roli především samotná značka a její věhlas, a tady Acer zrovna moc velkou tradici nemá. Neberte to špatně, Jade Primo je atraktivní smartphone, ale zákazník, který hledá telefon s cenou za hranicí 15 000 korun většinou kromě té nejlepší výbavy vyžaduje i určitou prestiž, kterou Acer zrovna moc nedisponuje. Ale někde se samozřejmě image začít budovat musí, Jade Primo vypadá jako povedený začátek.

V různých balíčcích

Možná je trochu škoda, že se výrobce nerozhodl za danou cenu nabídnout oproti konkurenci něco navíc. Při uvedení na veletrhu IFA se totiž mluvilo o tom, že by Jade Primo mohl v základním balení dostat dokovací stanici, která umožní aktivaci funkce Continuum. Nakonec to bude trochu jinak, telefon se bude prodávat v různých balíčcích – základní balení bude bez doku, jen s klasickou kabeláží, ale díky bezdrátové funkcionalitě nebo možnosti propojit telefon s monitorem přes USB-C by mohlo Continuum být pro některé uživatele dostupnější než u lumií.

Pak Acer nabídne dva další balíčky – jeden s dokovací stanicí, která k telefonu přidá 3 USB porty a jeden HDMI výstup, to už bude univerzální Continuum řešení, podobně jako kostka od Microsoftu. Třetí variantou pak bude takzvaný Desktop Kit, ve kterém bude kromě telefonu, dokovací stanice a potřebné kabeláže i přídavná klávesnice a myš. Pak už bude uživatel potřebovat jen ten monitor a náhrada PC je na světě. Ceny těchto balíčků zatím Acer nezveřejnil. Prodej novinky by měl začít v únoru a to nejspíš i na našem trhu.