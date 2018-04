Acer sází na detaily. Nové modely mají tlačítko na zádech

Acer zvolil pro hektický barcelonský veletrh velmi příjemný start v klidné atmosféře restaurace v centru města. Nicméně času na zkoumání obou telefonů jsme měli tak akorát, nedělní rozvrh je v Barceloně poměrně napjatý.

Acer nechce konkurovat těm nejlepším, přichází tak se smartphony střední třídy. Model Z4 je levnější, E3 pak dražší a vybavenější. Zajímavostí obou je podpora dvou SIM karet. Na první pohled je design přístrojů trochu obyčejný a nemusí moc zaujmout, na pohled druhý však odhalíme několik hodně povedených detailů.

Ty jsou umně schované a uživatel je může postupně objevovat. Líbí se nám hezky ukryté stereo reproduktory, které tvoří jen jakousi štěrbinu u horního a spodního okraje čelní plochy. Otázkou je, jak bude toto řešení náchylné na zachytávání špíny, ale přinejmenším z designového hlediska je to velmi povedený detail.

Hezké je i tlačítko na zadní straně telefonu, které Acer okoukal u LG. Toto tlačítko ovšem nemusí fungovat jen jako vypínací, v menu se mu dá přiřadit nějaká z důležitých funkcí. Klasické vypínací tlačítko je nahoře, ovšem i tlačítko na zadní straně se dá použít k probuzení obou smartphonů.

Obě novinky padnou příjemně do ruky a díky svému zaměření to nejsou vůbec přerostlé smartphony. Klíčovým argumentem pro koupi však bude nejspíš cena, protože výbavou novinky nijak nevynikají. HD displej u lepšího typu E3 je sice docela sympatický, ovšem levnější Z4 se čtyřpalcovou úhlopříčkou a rozlišením pouze WVGA už tolik nenadchne. Očekáváme však, že by tato novinka mohla být hodně levná. Lepší model se chlubí třeba i třináctimegapixelovým foťákem, takže tady už tedy bude cena vyšší, ale dá se čekat, že stále dost atraktivní.