Acer c510/530 - nový kapesní počítač s GPS a mapami v ceně

Acer sice vloni představil své dva modely řady N s VGA obrazovkou, jednalo se však o zcela novou třídu a starší řada n35 zůstala bez nástupce. To se nyní snaží výrobce změnit a již brzy by se na trhu měl objevit nový model řady C.

Na trh budou uvedeny dvě verze tohoto zařízení - modely c510 a c530. Oba budou poháněny procesorem Samsung S3C2442XL o taktu 300MHz, paměť pak bude velká 128MB ROM a 64MB RAM. Systémem pak Windows Mobile 5.

Displej je opět pouze typu QVGA s rozlišením 320 x 240 bodů a velikostí 2,8".

Vyšší verze bude zvládat Wi-Fi a Bluetooth, model c510 pak pouze druhý jmenovaný bezdrát.

Slot na paměťové karty má být pouze jeden a to MMC/SD s podporou až 4GB karet, chybět nemá ani mini USB.

O výdrž zařízení s rozměry 108 x 58 x 17mm a váhou 122 gramů se postará 1200mAh Li-Ion baterie.

Jelikož novinky nahrazují v nabídce starší model n35, tak se i v řadě C objeví podpora GPS. Příjem signálu zajistí integrovaná anténa SiRF III, která patří k tomu nejlepšímu, co existuje.

Spolu se zařízeními má být distribuován i program ALK CoPilot 6 s mapami od Navtequ na 256MB kartě.

Kromě samotného zařízení bude součástí balení také autonabíječka, držák na sklo a mini USB kabel k synchronizaci s PC.

Zařízení se mají podle serveru GPS And Co, který informaci přinesl jako první, na trh dostat ještě letos a cena modelu c510 má činit 350 eur, vyšší verze pak bude o zhruba 50 eur dražší.

Výrobce zároveň představil dvě nové all-in-one navigace p610 a p630, které podrobněji popíšeme ve čtvrtečním článku věnovaném těmto zařízením.