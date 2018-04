Acer a BSquare chystají PDA - PocketPC do brýlí - a další

Acer chystá další handheldy

Taiwanský výrobce Acer připravuje na letošní rok nové modely PDA, a to v obou hlavních platformách, tedy PalmOS i PocketPC. Uvedl to včerejší Brighthand s odvoláním na zdroje z DigiTimes. Měl by to být low-endový handheld s PocketPC n10 s cenou někde kolem 290 USD a posléze modifikovaný model n10w se zabudovaným bezdrátem. Acer chystá i model s PalmOS 5. Podrobnosti o něm dosud známy nejsou.

Palmtipsheet 39 (předposlední)

Každoměsíční informace o novém čísle e-zinu PalmTipsheet je poněkud zkalena úmyslem jeho duchovního otce a tvůrce Mikeho Rohdeho ukončit z rodinných důvodem příštím číslem jeho vydávání. Nezbývá než doufat, že si to Mike ještě rozmyslí, a každopádně mu za jeho několikaletou činnost poděkovat!

PocketPC v brýlích

Není daleko doba, kdy budeme vybírat brýle proti slunci, brýle na čtení, na řízení auta a... taky třeba brýle s PocketPC! Interactive Imaging Systems se nás o tom alespoň snaží přesvědčit svými brýlemi s monitory v rozlišení 480x640 pixelů.

Produkt Second Sight ?1100 již vypadá velmi reálně, strká se do CF slotu PocketPC handheldu a váží 40 gramů. K mání by mohl být už letos na CeBITu a s virtuální klávesnicí by to mohl být skutečný mobilní high-end. :-)

PalmKnihy - 600.000 downloadů!

Od Jirku Vlčka jsme dostali zprávu, že PalmKnihy oslavily 600.000 downloadů, k čemuž jim srdečně gratulujeme. Server chystá pro své čtenáře některé další novinky, pokusíme se chlapce od "palmknížek" sehnat na malý rozhovor pro Palmare...

BSquare pracuje na novém handheldu

Zařízení s klávesnicí poběží pod Windows CE .NET a bude mít VGA displej (640x480 pixelů, 5 tisíc barev), klávesnici QWERTY a GSM/GPRS.

Srdcem bude procesor Intel PXA250 s taktem 400 MHz. Paměť bude 64MB RAM a 32MR flash ROM. Rozměry - 140x86x20 mm a váha 280 gramů. Handheld chystá BSQUARE Corporation.