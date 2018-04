Ace of Base použivají mobilní telefony Nokia

Členové švédské skupiny Ace of Base dnes obdrželi mobilní telefony Nokia 8810. Skupina navštívila poprvé Finsko a vystoupí na charitativním koncertě na Helsinském olympijském stadionu.

Ace of Base je jedna z nejpopulárnějsích popových skupin. Po celém světe bylo prodáno vice nez 22 miliónů kopií jejich prvniho alba "Happy Nations". Nejnovější hit "Life is a Flower" se dostal mezi evropské TOP 10 hned po svém vydání v červenci 1998 a dobře se prodával také v USA. Do dnešního dne skupina Ace of Base prodala více nez 30 miliónů desek a vice nez 10 miliónů singlů, což z nich dělá nejúspěšnější evropskou skupinu devadesátých let.

Ace of Base se stala pojmem v moderním světě pop music. Jejich texty písní odrážejí základní lidské hodnoty jako je svoboda a individualita. V kombinaci s výbornou hudbou se podařilo Ace of Base získat si široké publikum. "Nokia, světový výrobce mobilních telefonů, je ráda, že skupina Ace of Base si ji vybrala za partnera ve "spojování a sbližování lidí" (connecting people). Jsme potěšeni, že členové skupiny používají Nokia 8810, naše mistrovské dílo elegance a stylu," říká Tapio Hedman, Vice President, Communications , Nokia Mobile Phones.

Nokia 8810 s kovovým krytem je navržena pro lidi se speciálním smyslem pro unikátní krásu. Je to jeden z nejmenších GSM telefonů na trhu. Telefon má nadčasový design podtržený stylovým stříbrným posuvným krytem, který zároveň telefon chrání a umožňuje pohodlné používání. Použité materiály, čisté linie a sofistikovaná technologie učinily z Nokia 8810 výjimečný telefon, který je nejen komunikačním prostředkem, ale take opravdovým exkluzivním doplňkem.

Nokia, s hlavním sídlem ve Finsku, je telekomunikační společnost dodávající přenos dat, multimediální terminály a PC monitory. V roce 1997 dosáhly čisté tržby společnosti 52.6 mld FIM (9.8 mld USD). Své výrobky prodává ve 130 zemích a zaměstnává více nez 41.000 pracovníků po celém světě. (NYSE: NOK.A)