ACDSee Mobile pro Palm

Vzhledem k přece jen omezeným možnostem kapesních počítačů ohledně rozlišení displeje, maximálního počtu zobrazovaných barev, velikosti operační paměti a dalších specifických parametrů zřejmě nikdo neočekává, že verze image browseru ACDSee pro kapesní počítače bude plně srovnatelná s verzí pro Windows či Macintosh. Verze pro PalmOS stojí 20 USD a skládá se z přibližně 110 KB samotného ACDSee Mobile pro PalmOS 3.3 a vyšší a části pro Windows 95/98/NT 4.0/2000/ME/XP, fungující buď samostatně, nebo jako plug-in pro klasické ACDSee 3.1/4.0 nebo PicaView 2.0 a vyšší.







Část ACDSee Mobile určená pro Windows je vlastně jakýsi jednoduchý preprocesor sloužící k přípravě obrázků pro PalmOS část. Jejím hlavním úkolem je zkonvertovat obrázky do formátu typického pro PalmOS kapesní počítače s možností obrázky oříznout, zredukovat barvy (včetně převodu do stupňů šedi - viz příslušné preference na ukázce výše) nebo podle potřeby v několik stupních přizpůsobit rozměry obrázků velikosti displeje běžného Palmu. Už ve Windows si můžete také ke každému obrázku přidat kratší či delší popis a nastavit, že privátní obrázky budou opatřeny příslušným atributem.





Samotný image browser ACDSee Mobile vypadá na Palmu poměrně seriózně a slušná je i jeho rychlost. Pokud máte dost paměti a vhodný Palm či jeho klon (ACDSee bez problémů funguje i na zařízení HandEra, kde dokáže využít celé velikosti displeje), můžete si prohlížet i barevné obrázky ve velkém rozlišení, jinak je doporučeno velikost obrázků pro prohlížení na Palmu předtím zredukovat. ACDSee Mobile pro PalmOS nabízí několik pohledů na soubory včetně náhledů s textovým popiskem či bez něj, možná je pochopitelně i jednoduchá a přehledná kategorizace obrázků stejně jako jejich třídění podle několika tradičních kritérií - celou kategorii obrázků přitom můžete poslat do jiného PalmOS kompatibilního zařízení nebo ji smazat. Program dále nabízí primitivní slideshow s nastavitelným časovým odstupem, o každém obrázku si pochopitelně můžete nechat zobrazit podrobné informace.O kvalitách a významu ACDSee Mobile pro PalmOS a Windows CE (která by se neměla nijak výrazně lišit) nutno ale podotknout, že pro PalmOS existují i další a též kvalitní prohlížeče obrázků. Asi žádný z nich ale nemá takové renomé, jakým je už pouhý název ACDSee - tím se ovšem nenechte ovlivnit a program si před jeho koupí raději pořádně vyzkoušejte, trial verze je ke stažení zdarma.