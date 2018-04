Accounts & Loans - buďte v obraze!

Hlavní obrazovkou je menu, v kterém volíte, jestli chcete rychlé zadávání (Quick Entry), výkaz účtu (Account Statement), půjčky (Loans), periodické transakce (Recurring Transaction) anebo reporty (Reports).



Před samotnou prací s prográmkem je nutné si nastavit několik parametrů. Od těch banálních, jako je zobrazování různých formátů čísel a znamének ,až po důležité, kupříkladu povolení zálohování všech databází do PC nebo nastavení učtu, měn atp. Všechny tyto úkony lze provést rolovacím menu v různých odděleních. V rolovacím menu také najdete položky I/O pro export a import údajů z Palmu. Autor napsal také utilitku pro Windows k převedení těchto exportů do formátu Excel CVS a Quicken QIF.

Zadávání transakcí je velmi jednoduché, vždy při zvolení Quick Entry se vám otevře obrazovka s vyplněním aktuálního data a času. Datum a čas se dají samozřejmě nastavit, a tak se může transakce uskutečnit, až nastane zvolený čas. Do políčka Decs vepíšete nebo z vámi vytvořeného seznamu vyberete popis transakce. Vyznačíte, jestli se jedná o odpočet nebo vklad (na obrázku jsou vidět políčka DB a CR ty lze nahradit + a -), poznačíte částku, popřípadě můžete zvolit i násobící koeficient a vyberete měnu. Ta se dá samozřejmě také zadat vlastní i s případným vztahem s jinou měnou.

Dále můžete zadat i číslo šeku, kterým byla operace uskutečněna. Zvolením kategorie vaší transakce si umožníte kategorizovat transakce dohromady a později v přehledech filtrovat, názvy kategorií jsou také zcela volitelné. V políčku Transfer vybíráte účet, kterého se transakce týká, následují dva řádky případných poznámek. Pokud chcete nějakou transakci připomenout, je zde možnost si připomenutí navolit do Memo padu, To Do listu anebo do kalendáře.



Výkaz účtu vám zobrazuje přehled transakcí, tříděné podle data, času, popisu, kategorie, poznámek, hodnot transakcí nebo zůstatkových hodnot. Ve spodní části obrazovky vidíte momentální zůstatek nebo dle vašeho výběru vámi požadovaný výsledek.



Velmi silným nástrojem je oddělení půjček Loans. Pokud do Palmu nahrajete knihovnu MathLib, která je součástí balíku, máte tuto funkci zpřístupněnou.

Můžete si vytvořit vlastní splátkový kalendář. Vyplníte první den splátky a název vaší půjčky. Frekvenci splácení, hlavní částku, úrok, počet splátek, tlačítkem Calc se vám vypočítá placená částka. Pomocí tlačítka Amort vidíte přehled, jak vaše splácení pokračuje v přehledné tabulce.

Pomocí detailů můžete nastavit počet zobrazovaných plateb dopředu, nastavit upozornění v Memo padu, To Do listu, kalendářem a kolikátá je nyní platba, pokud vkládáte již rozběhlou půjčku.



Periodické transakce se musí nastavovat přes tlačítko Recurring Transaction. Po zmáčknutí se objeví přehled vašich stálých transakcí. Tlačítkem New zadáváte nové. Vybíráte datum započetí, název, částku, frekvenci, kategorii, jakého účtu se to týká a číslo transakce.

V detailech můžete zvolit, podobně jako v půjčkách, počet zobrazovaných plateb dopředu a systém připomínání.



Tlačítkem Reports získáte přehledný výkaz účtů, půjček a kategorií. Můžete také zadávat časové rozmezí pro výpis.

Jak vidíte na obrázcích, zobrazení je přehledné a možnosti filtrování opravdu rozsáhlé.







V tomto článku jsem nevzpomněl všechny funkce, které prográmek má, neboť by se s recenze stal neúnosně dlouhý a nudný manuál. Nic vám však nebrání si tento prográmek vyzkoušet a zjistit tak, jestli splňuje vaše potřeby.







Accounts & Loans Finanční manager Autor: John Leung Verze: 2.0.8c Jazyk: anglicky Podporované počítače: PalmOS 2.0 a vyšší Nároky na hardware: 152 Kb (MathLib 49Kb) Cena: $20 Hodnocení Palmare.cz + množství funkcí, přehlednost - mohl by být přítomen alespoň malý popis funkcí přimo v programu, manuál v balíku není zcela podrobný.

Užitné vlastnosti: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zpracování a uživatelská přívětivost: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rychlost a stabilita: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dokumentace a nápověda: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Poměr cena/výkon: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Celkové hodnocení:

(c) Palmare.cz 2001





Poznámka šéfredaktora : Program Account & Loans mám zaregistrovaný již asi rok, a tak bych chtěl doplnit tuto recenzi o několik postřehů : 1) Celkem se ztotožňuji se závěrečným hodnocením s pár poznámkami - dokumentaci považuji za solidní a dostatečnou, poměr cena/výkon bych dal tak 8-9 bodů. 2) Do kladů a záporů bych přidal pár věcí : + autor chystá novou verzi

+ dobrá a užitečná funkce je memorizer transakcí

+ program má integrován "Loan" modul - dají se v něm sledovat úvěry a půjčky včetně amortizace

+ aplikace spolupracuje s QuikBudgetem a dohromady vytváří mocnou finanční kombinaci

- program neumí grafy (koláčový podíl struktury výdajů dle kategorií, časový průběh účtu apod.), dlužno ovšem říct, že grafy neumí většina finančních trackerů na PalmOS

- program nemá synchronizaci s desktopem ani finančními programy (MSMoney, Quicken apod.)

- v programu nelze používat ikony 3) Když jsem to už nakousl - autor chystá verzi tři - bude podporovat počítač HandEra 330 (QVGA a virtuální graffiti) a bude modulárně vytvářen - odkazová obrazovka se přestěhuje do malých ikonek dole apod.. Snad se dočkáme již brzy ... Ivan Trnečka