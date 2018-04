AccessPanel Platinum 3.0 pro Pocket PC - zjednodušte si zadávání textu

Se softwarovými produkty od Developer One se určitě už setkal nejen majitel kapesních počítačů typu Pocket PC. Společnost se zaměřuje takřka výhradně na profesionální software pro Pocket PC a většina produktů od Developer One patří stejně jako například produkty firmy Resco mezi to nejlepší, co lze pro Pocket PC koupit. Připomenu například vynikající PIM manager Agenda Fusion nebo neméně populární "trezorovou" aplikaci CodeWallet Pro. Rychlé vkládání často používaných textů, frází a libovolných textových řetězců s různými dynamickými prvky umožňuje všem majitelům Pocket PC software AccessPanel dostupný momentálně ve "vyšperkované" verzi Platinum 3.0.



AccessPanel není nijak zvlášť náročná aplikace a na Pocket PC si vystačí s necelými 200 kB paměti nebo adekvátním místem na paměťové kartě a místem na nadefinované slova, skupiny slov či různě dlouhé textové řetězce. Aplikace funguje přes své vlastní vstupní rozhraní dostupné jako klasický pop-up input panel. Právě díky integraci mezi vstupní panely (mimo jiné například softwarová klávesnice, Transcriber, PenReader apod.) lze AccessPanel velmi jednoduše a rychle aktivovat a tudíž i používat. Protože by nebylo příliš praktické, aby při vkládání různých frází apod. bylo nutné přepínat mezi dvěma okny, je AccessPanel dostupný (po své aktivaci) v podobě malého okénka, jehož velikost respektují všechny korektně napsané systémové aplikace. Okénko obsahuje několik ikon pro přepínání mezi různými funkcemi programu a zabírá cca 1/3 dolní plochy obrazovky. Tři hlavní ikonky vlevo (otazník pouze vyvolá HTML nápovědu) slouží k přepínání pro vkládání textových frází, různých časových zkratek/data a pro rychlé vkládání kontaktů. Po přepnutí do jedné z těchto tří sekcí si pak stačí vybrat požadovanou frázi, datum, časový údaj, textový řetězec apod. a dvojklikem ho vložit na místo kurzoru v libovolné aplikaci. Abyste nemuseli při každém změně pozice kurzoru neustále zuřivě klikat mezi okénkem AccessPanelu a okénkem aktuální aplikace, nabízí AccessPanel ještě několik dalších ovládacích ikonek pro posun kurzoru, vložení mezery a také ikonky pro vložení odřádkování a smazání jednoho znaku (backspace).























Protože primitivně vložit přesně daný textový řetězec lze na Pocket PC provést i jinak než s použitím AccessPanelu, mysleli autoři programu i na další uživatelský komfort. Jednotlivé řetězce dostupné z AccessPanelu si totiž můžete do jisté míry "naprogramovat" a vkládat je tak mnohem inteligentněji než jejich pouhým zkopírováním. Předvolby AccessPanelu najdete na stejném místě jako u preference ostatních standardních vstupních panelů. Každá sekce předvoleb obsahuje několik voleb pro definování různých řetězců. Do většiny frází apod. lze "předprogramovat" dynamické řetězce, jako je například několik forem počítadla a data (například den v roce nebo zbývající počet dní do konce roku), e-mailové podpisy, jména uživatele, názvu společnosti, adresu, telefonní čísla apod. Výslednou podobu každého nadefinovaného textového řetězce (může to být klidně i několik vět s různými dynamickými položkami) si můžete prohlédnout přímo v preferencích AccessPanelu a pohodlně upravit jeho další obsah. Velmi užitečné je i rychlé vkládání kontaktů uložených v databázi Pocket Outlooku. U kontaktů si v preferencích AccessPanelu opět můžete nastavit spoustu dynamických prvků a rychle tak do libovolné aplikace vložit například celou větu obsahující jméno/příjmení atp. obsažené v daném kontaktu. Skvělá je i možnost nastavit si následný vstupní panel (třeba nějakou on-screen softwarovou klávesnici), na který se AccessPanel po vložení vybrané fráze sám přepne, což může opět výrazným způsobem urychlit například psaní textů apod.AccessPanel lze vřele doporučit každému majiteli Pocket PC, který často potřebuje vkládat či zadávat do různých programů (e-mail, PIM aplikace, textový editor, poznámky atp.) různé fráze, textové řetězce apod. a nehodlá k těmto účelům používat Clipboard ani vše znovu složitě vyťukávat na softwarové klávesnici nebo všechno psát znovu s pomocí např. PenReaderu. Navíc nevím o žádné stejně kvalitní aplikaci s podobným zaměřením jako AccessPanel, která by umožňovala stejné funkce a se srovnatelným komfortem. Zkušební verzi AccessPanelu (funguje 3 týdny) si můžete stáhnout zdarma, zdarma je ke stažení i kompletní PDF manuál. Plná verze aplikace stojí 15 USD, s určitou hromadnou slevou lze AccessPanel zakoupit společně s dalšími produkty od Developer One.