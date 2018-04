Access představil odlehčenou verzi své linuxové platformy. Bez podpory Palm OS

Japonský Access před lety koupila společnost Palm Source, která měla na starosti vývoj nového operačního systému Palm OS. Access kompletní vývoj přebral a po několika letech ukázal výsledek – Access Linux Platform. Tato platforma nabízí tři aplikační vrstvy – linuxovou, Java a také klasické Palm OS aplikace. Momentálně již platforma dospěla do verze 3.0, ale stále se Accessu nepodařilo ji prosadit do reálného zařízení. I když i v tomto ohledu se začíná blýskat na lepší časy. Svého konkurenta iPhonu totiž na ALP představila malá izraelská firma Emblaze. Komunikátor s dotykovým displejem s rozlišením 480 × 854 pixelů je ale prozatím určen jen pro ruský trh. V Evropě se možná dočkáme jiného přístroje s označením Monolith, a to v první polovině příštího roku.





Access ale před nedávnem také představil odlehčenou verzi své platformy s názvem Access Linux Platform mini. Ta přišla především právě o kompatibilitu s Palm OS aplikacemi a podle všeho se zdá, že nebudou moci vývojáři pro tuto verzi vyvíjet ani nativní linuxové programy. Zbývá tak pouze podpora Javy v podobě J2ME. Nová Access Linux Platform mini je tak pouze další platformou pro sice výkonné, ale vlastně „hloupé“ telefony. Access si od ALP mini slibuje také to, že se platforma prosadí třeba v osobních mediálních přehrávačích nebo GPS navigacích. Jenže s prosazováním ALP mini to bude mít Access možná ještě složitější než s původní „velkou“ ALP.

ALP mini totiž stejně jako ALP chybí nějaký velký výrobce, který by přístroje na této platformě vyráběl. A zatímco ALP soupeří s operačními systémy, jako je Windows Mobile, OS X na iPhonu, Symbian, BlackBerry OS nebo čerstvě přicházející Android, ALP mini se pouští do podstatně uzavřenějších vod. Platforma je totiž obdobou mnoha proprietárních systémů, které používají jednotliví velcí výrobci mobilních telefonů. ALP mini by se tak chtěla prosadit po boku S40 od Nokie, Sony Ericsson Java Platform, kterou výrobce používá v drtivé většině přístrojů, a dalších obdobných platforem, které si většinou velcí výrobci navrhují sami.

Access tak v případě ALP a jakékoli její verze není zdaleka tak úspěšný jako se svým prohlížečem NetFront. Ten naopak dnes najdeme ve většině běžných mobilních telefonů. U ALP se tak pravděpodobně nikdy nestane. Dílčím úspěchem je licencování ALP japonským operátorem NTT DoCoMo. Jenže Access pro něj také vyvine speciální uživatelské prostředí a aplikační platformu, takže půjde o poměrně uzavřený systém, podobně jako v případě symbianových telefonů s platformou MOAP.

Zamyšlení nad budoucností Access Linux Platforma naleznete v článku na serveru PalmHelp.cz.