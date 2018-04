Abyste s Palmem nezapomněli - Blbovníky

.. jsou pilotí programy, které chtějí být vaším blbovníčkem, vaším štůskem/krychličkou papírků s polepem i bez něj, kam si přes den píšete bezpočet poznámek, drobností, postřehů, dílčích úkolů, telefonů atd. atd.. Znám lidi, kteří vůbec nepoužívají diář a mají jen tyto všude se válející a zastrkané papírky - je mi jich docela líto, protože vím, že nestíhají a nejsou schopni zrovínka objevit ten pravý lísteček v tu správnou dobu.

Řada z vás si asi řekne, že takovýto připomínač nepotřebuje, neboť důsledně využívá svůj diář, eviduje si tak všechny úkoly, včetně hlídání termínů a alarmů. Na druhou stranu vám diář nedává tu možnost rychle si něco jen tak od ruky načrtnout a bleskem vložit alarm (třeba za hodinu). Věřte, že si na podobný program velmi rychle zvyknete a pro určitý typ uživatelů (profesí) se stane takřka nezbytným a nejpoužívanějším programem.

Vytvořit rychlou kresbu a nastavit u ní alarm umí i MemoPlus, o kterém byla řeč již včera. Trpí, bohužel, jedním (pro tento účel) závažným nedostatkem - při alarmu nezobrazí připomínaný náčrt, nýbrž název poznámky (ten bývá nepodstatný a je otravné se s ním vůbec mořit). Taky zadávání času alarmu není dvakrát pohodlné a rychlé.

BugMe!

Aplikace s velmi příhodným názvem a s propracovaným designem, maximálně orientovaná na jednoduché a rychlé zadání poznámky i alarmu.

Ikony v dolní části obrazovky znamenají (zleva doprava) : vlož novou poznámku, smaž poznámku, vymaž poznámku (delete), nastavení detailů, uzamčení poznámky, zobrazení seznamu poznámek, nastavení pera, nastavení alarmu.

Vpravo dole je indikátor počtu poznámek i pořadí té právě zobrazené, šipkami lze listovat nahoru i dolů. Ikony jsou velmi intuitivní, jejich význam lehce odhadnete i bez návodu a při pozdější práci vás nezdržuje přemýšlení nad tím, co která ikona znamená. K dispozici jsou pouze dvě velikosti pera (třetím je guma). Zde bych uvítal větší výběr (tlusté pero z MemoPlus je prostě vynikající).

V Details menu lze nastavit k poznámce kategorii, Private a uzamčení.

Po kliknutí na zobrazení seznamu poznámek zobrazí na jedné obrazovce stlačených šest poznámek s naznačením nastavení alarmu ve spodní polovině (den i hodina). I když při tvorbě této obrazovky je cítit určitá časová prodleva, celý systém je obrovsky přehledný a dává vám skvělou kontrolu nad vašimi poznámkami. Klik na jednu z poznámek ji otevře do editační obrazovky.

Do poznámky lze vkládat znaky, stačí vybrat font z menu, kliknout na příslušné místo na obrazovce a začít psát. České znaky BugMe! zvládá korektně.

Velmi důležitou částí takovýchto programů je rychlost a snadnost vložení času alarmu. Program umožní vkládat tento čas dvěma zásadními způsoby : Kliknutím na ikonu budíku dole se rozbalí menu, ve kterém máte možnost výběrem jedné z položek vložit minuty (1-5, 10, 15 20, 30, 45), hodiny (1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12), či dny (1-7) od provádění tohoto nastavení. Kliknutím na text Alarm not set v horní části obrazovky (popř. výběrem položky Custom v menu budíku) otevřete zvláštní obrazovku pro zadání alarmu : - vlevo můžete rychle zadat (kliknutím na název dne, popř. Today) dny alarmu až 7 dní dopředu)- v rozbalovacím menu Repeat lze zadat opakování (každou hodinu, denně, týdně)- napravo zadáváte čas alarmu. Zatímco minuty lze zadat rychle klikem na příslušnou desetiminutovku a pak na minuty, hodiny musíte někdy pracně listovat v hůzkém sloupci (kdo se má ale rychle trefovat do těch šipek...)Alarm se projeví zvukovým signálem a zobrazením poznámky s menu v dolní části Bug me again, kde lze nastavit minuty až dny pro zopakování signálu). Lze nastavit použití signálu z DateBooku.

K doplnění je nutno uvést, že firma prodává doplňkově též program PopMe!, který slouží k rychlému vyvolání BugMe, popř. k zadávání obdobných poznámek do tohoto programu. V době různých launcherů a jiných možností zrychleného vyvolávání programů, považuji investici do tohoto doplňkového produktu za celkem zbytečnou.

TipU

Aplikace s obdobnými charakteristikami jako její konkurent, ale i s řadou věcí řešených jinak.V editační obrazovce má v dolní části rovněž ikony : souhrnné zobrazení, nová poznámka, smaž poznámku, Details (se zadáním kategorie a nastavením Private).

Kromě kreslících nástrojů je vše podobné BugMe! - nastavení rychlého alarmu s totožnou nabídkou minut, hodin i dnů. Dokonce i obrazovka nastavení času má shodné parametry a liší se pouze v tom, že minuty lze nastavovat pouze po pěti. V pravé dolní části je rovněž číslice počtu poznámek i konkrétní pořadové číslo té zobrazené a šipky k listování poznámkami. Jiná káva je ovšem sada kreslících nástrojů. Oproti BugMe! je TipU už celkem obstojným kreslícím programem. Kromě tužky si můžete vybrat čáry, obdélníky a kruhy (s výplní i bez), vložení textu, gumu, či nástroj pro selekci část obrazovky. K dispozici je 7 tlouštěk čar (ta poslední by mohla budit otázky o své smysluplnosti) a celkem 40 různých výplní. Text zvládá korektní češtinu. Souhrnné zobrazení je problematičtější částí programu. Oproti BugMe! nezobrazí TipU náhledy poznámek, nýbrž pouze jejich seznam s názvy (název lze zadat v editačním zobrazení po vyvolání položky v menu). V souhrnné zobrazení není možné ani dvojklikem označit název poznámky a jednoduše ji takto přejmenovat.

Protože považuji za zbytečné, zdlouhavé a nepotřebné mořit se v těchto typech programů s názvy poznámek, které jsou většinou velmi efemérního rázu (a taky většinou na jedno použití), považuji souhrnné zobrazení za nejslabší článek TipU.

Alarm se projeví zvukových signálem se zobrazením konkrétní poznámky (proč tohle, proboha, neumí MemoPlus?!) a blikajícím rámečkem. U alarmu lze nastavit počet opakování zvuku a interval opakování.

+ - BugMe ! jednoduchý a přehledný výborné souhrnné zobrazení málo možností kreslení TipU sada kreslících nástrojů problematické souhrnné zobrazení

BugMe! TipU verze 2.7 1.42 cena $ 12 12 velikost kB 39 47 Firma Haus Of Maus EVSoft

Shrnutí a závěr :

Tyto programy si prostě musíte vyzkoušet. Někomu postačí DateBook, někomu můžou stačit kresby s alarmem v Memo+, část uživatelů sáhne po BugMe!, či TipU.

TipU má vynikající kreslící schopnosti. Je ovšem otázkou, zda jich využijete (jestli jste kreslíři, určitě už máte TealPaint, či jiný specializovaný program), mně připadají všechny ty vzorky a čáry pro tento typ programu zbytečné. Souhrnné zobrazení je těžkopádné, nutnost zadávat názvy poznámek program znehodnocuje.

BugMe! má výborné souhrnné náčrtky poznámek, velmi dobře (v tomto případě to znamená - jednoduše a rychle) se s ním pracuje. Počet čar však považuji za zbytečně spartánský (nevolám po sedmi čarách TipU, stačily by 3-4).

Oba programy jsou navíc za stejné peníze.