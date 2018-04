Abyste měli Paegas rádi, dostanete Bonus

Společnost RadioMobil přichází s věrnostním programem zákaznických výhod pod názvem Paegas Bonus. Každý identifikovaný zákazník RadioMobilu (tedy uživatelé klasických tarifů, nikoliv Twistu) se automaticky stává od 18. září 1999 jeho účastníkem. Celý program lze sledovat na internetových stánkách, nebo se informovat na 0603-604444.

Oč tu běží? Za každou použitou službu, respektive za každé utracené peníze, dostává klient určitý počet bodů. Posléze si může podle katalogu nakoupit libovolnou věc, na kterou bude mít dostatek bodů, dokonce může v některých případech doplatit normálními penězi.

Kolik bodů za co dostanete? To najdete na této tabulce:

Tento systém nám není neznámý - dnes již každá síť supermarketů ma svoji vlastní, případně outsourcovanou síť věrnostních slev a ostatně i EuroTel používá podobný motivační program od ledna letošního roku pod jménem EuroTel Benefit.

Oproti konkurentovi RadioMobil nabízí něco navíc, ostatně, to asi nepřekvapí, protože těžko by mohl přijít s něčím méně propracovaným.

Kromě nabídky Paegas Bonus, která je omezená na adresáta faktury, což může být ve velkých firmách problém, je tu i Paegas Bonus Club, tedy embosovaná (reliéfní) karta, jež je k dispozici všem majitelům telefonů Paegas po registraci v Paegas Info Profil (po 20. září 1999). Kdo se zde zaregistruje, tomu dojde karta Paegas Bonus Clubu, ta by měla opravňovat k rozličným výhodám, především pak slevám. Kromě této karty získávají členové Bonus Clubu zdarma čtvrtletní časopis Paegas Impuls (mimochodem časopis Impuls o telekomunikacích před dvěmi lety vycházel).

Pokud jste majitel dražších tarifů od Manažeru či Paegas 120 výše, dostanete zlatou kartu Paegas Bonus Club Gold - díky ní byste měli mít ještě více výhod, zatím vím o jediné - vstup do Business VIP lounge na letišti a to díky ČSA.

To byla věc, kterou Paegas Bonus potěší. V jiné věci to ale nemusí být až tak jednoduché. Poměrně malá větička v letáku totiž jasně říká, že nárok na tyto body Bonusu bude mít jen ten, jenž zaplatí do termínu splatnosti. RadioMobil tu znovu hraje na strunu placení přes svolení inkasem, což se ale ne každému chce.

Na tiskové konferenci jsme se ptali zástupců RadioMobilu, jak to s tím je - názor Pierra Longa za Paegas Bonus zodpovědného je, že lidé, kteží zaplatí po datu splatnosti (to jest peníze budou po datu splatnosti připsány), dostanou pouze část bodů, nebo body žádné. Na druhou stranu tisková mluvčí Tereza Kakosová soudí, že účelem programu je klienty motivovat, nikoliv namíchnout.

EuroTel Benefit je ovšem přiznáván všem, kdo platí - tedy nejsou v režimu suspend, kdy je jim klientské konto pozastaveno a nemohou telefonovat. Tlačením na včasnou úhradu je ale RadioMobil znám, takže to u něj asi tolik nepřekvapí.

Jak se vám Paegas Bonus vyplatí? V této tabulce najdete propočet, kolik dostanete bodů s tarifem Paegas 120 při jaké útratě.

A co si za body pořídíte? Katalog byste měli dostat v říjnu, zatím jen informativně: do 500 bodů fotoaparát, holicí strojek a další podobné drobnosti, do 1000 bodů baterie k telefonu, značkové hodinky (Swatch), batoh atd. Do 2500 bodů lacinější mobilní telefon, vrtačka, do 5000 bodů letenky či dražší mobily. Nabídka se bude samozřejmě rozšiřovat.

Aktuální stav bodů se dozvíte každý měsíc na faktuře - nikoliv tedy jako u EuroTelu čtvrtletně ve zvláštním dopise - to je také výhoda.

Takže nyní i Paegas vám nabízí výhody, pokud jej používáte. O tom, zda jich využijete, si rozhodněte sami, nic to nestojí...