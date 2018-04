Aby se tatínek neztratil. Vybíráme navigaci pod stromeček

Dnes může mít GPS úplně každý. Jejich ceny klesají a tato zařízení se stávají běžnou součástí výbav řidičů. Největší skupinu tvoří samozřejmě autonavigace, pořídit si však můžete také zařízení určené na kolo, turistiku nebo pro sportovní účely.

V dnešním přehledu se zaměříme čistě na automobilové navigace, tedy takové, jejichž primární použití je uvnitř vozu. Do přehledu jsme vybrali zařízení typu all-in-one. V takovém případě zakoupíte "krabičku", do které stačí většinou pouze vložit přiloženou paměťovou kartu s mapami, nechat spojit se satelity, zadat trasu, kam se chcete dopravit, a zařízení se postará o nalezení ideální trasy a navedení do cíle.

Rozhodují mapové podklady

Nabídka automobilových navigací na našem trhu je velmi bohatá a ceny se pohybují od tří do patnácti tisíc korun. Nejlevnější přístroje mívají předehranou mapu České republiky a několika okolních zemí, u navigací nad šest tisíc korun už většinou najdete mapové podklady celé Evropy. Nemusíte se ovšem obávat, že levnější přístroje by vás dovedly do cíle hůře než ty dražší. Vždy záleží především na mapových podkladech.

Pozor si dejte jen na oblíbenou taktiku výrobců, kteří uvádějí, že navigace má průjezdní mapy daného státu. Pokud totiž budete hledat horskou chatu například v Rakousku, navigace, která bude znát jen dálniční tahy, vám v tomto příliš nepomůže. Pokud tedy chcete do vybrané země cestovat, vždy vyžadujte kompletní mapové pokrytí dané oblasti.

Ovládání se bát nemusíte

Kromě map a samozřejmě jména značky má vliv na cenu také další výbava navigace. Levnější přístroje mívají zpravidla menší displej, který může být při použití u automobilů s masivní a dlouhou přístrojovou deskou špatně čitelný. Samotné ovládání jednotlivých navigací je ale velmi podobné, místo tlačítek se používá právě displej, který je dotykový. Zde také platí, že čím větší displej, tím snadnější ovládání. Novinkou ve světě navigací je pak ovládání přes hlasové povely. Tuto funkci prozatím najdeme jen u jedné navigace na našem trhu, do budoucna bude ale tento bezpečný způsob ovládání navigace za jízdy jistě ve většině přístrojů.

Pokud nechcete čekat dlouhé hodiny v kolonách, nezapomeňte u navigace vyžadovat funkci RDS-TMC. Díky ní se do zařízení dostávají přes rádiové vlny údaje o aktuálním stavu na silnicích. Pokud tedy vaše navigace zjistí, že je na 30. kilometru dálnice D1 nehoda, přepočítá vaši trasu a vy tuto dopravní komplikaci objedete po okresních silnicích s minimálním zpožděním. Součástí vybavenějších navigací bývá také vestavěné handsfree, které po spojení s mobilním telefonem přes bezdrátové spojení zajistí pohodlné a především bezpečné telefonování za volantem.

Přehled vybraných navigací na našem trhu

Asus R300

Asus R300 se chlubí především miniaturními rozměry, kterým dominuje tloušťka pouhých 18 mm. Ve výbavě pak nechybí například FM vysílač. Přístroj je vybaven také bezdrátovým připojením Bluetooth, takže po propojení s vaším mobilním telefonem začne pracovat také jako handsfree.

Cena: 4 800 Kč

Mapy: ČR, východní a západní Evropa

Rozměry: 142 x 82 x 18 mm

Hmotnost: 140 g

Asus R700

Asus R700 nabízí Bluetooth handsfree a po spojení s telefonem dokáže předčítat textové zprávy. Nechybí ani integrovaný TMC modul a FM vysílač. Software iGO 8 umožňuje plánovat a optimalizovat cesty s mnoha zastávkami, získávat informace o různých zajímavých místech a používat přístroj i pro orientaci při procházce centry měst.

Cena: 6 800 Kč

Mapy: ČR, východní a západní Evropa

Rozměry: 128 x 80 x 13 mm

Hmotnost: 200 g

Blaupunkt Travel Pilot 100

Blaupunkt Travel Pilot 100 je navigace malých rozměrů nabízející základní funkce. Vnitřní paměť má kapacitu 1 GB. Před nepovolanými osobami ji lze uchránit PIN kódem. Trasu lze naplánovat až s osmi mezilehlými cíli. Díky světelnému čidlu se displej automaticky přepíná mezi denním a nočním režimem.

Cena: 3 800 Kč

Mapy: ČR, východní Evropa

Rozměry: 99 x 99 x 17 mm

Hmotnost: 175 g

Blaupunkt Travel Pilot 500

Blaupunkt Travel Pilot 500 je novinkou na našem trhu, která zaujme především vestavěnou videokamerou. Ta dokáže rozpoznat rychlostní dopravní značky a upozorní řidiče při překročení dané rychlosti. Také umí přenášet obraz přímo na displej přístroje a řidič tak vidí na displeji stejnou situaci jako při pohledu před vozidlo.

Cena: 12 500 Kč

Mapy: ČR, východní a západní Evropa

Rozměry: 120 x 94 x 30 mm

Hmotnost: 190 g



Dynavix Delta II

Dynavix Delta II je novinka, která zaujme nejen výbavou, ale také hlasovou navigací. Své hlasy jí totiž propůjčili dva známí herci, Pavel Liška a Ilona Svobodová. Ve výbavě nechybí přizpůsobení hlasitosti navigace podle rychlosti, simulace jízdy podél trasy při krátkém výpadku GPS signálu a také upozornění na radary.

Cena: 5 300 Kč

Mapy: ČR, východní a západní Evropa

Rozměry: 127 x 80 x 17 mm

Hmotnost: 199 g

Dynavix Tau

Dynavix Tau dokáže upozornit na úseky měření rychlosti a umožní také zadávání složitých tras pomocí průjezdních bodů. Inteligentní hlasová navigace pak upozorňuje pouze na důležité manévry. Nechybí ani multimediální přehrávač. Hlasové povely namluvil herec Pavel Liška.

Cena: 4 600 Kč

Mapy: ČR, východní a západní Evropa

Rozměry: 95 x 85 x 22 mm

Hmotnost: 192 g

Panasonic Strada

Panasonic Strada je přenosná navigace, která dokáže provést přes 37 zemí Evropy. Upozorní na úsekové radary, pomocí funkce Bluetooth umožní handsfree telefonování, které je nejen komfortní, ale hlavně bezpečné. Velmi podařený displej má úhlopříčku 5“ a pracuje v rozlišení 480 x 272 bodů.

Cena: 4 900 Kč

Mapy: ČR, východní a západní Evropa

Rozměry: 129 x 87 x 31 mm

Hmotnost: 275 g

DreimGO DG 220 GC

Navigace DreimGO DG220 je doplněna o bezdrátovou kameru, která řidiči usnadňuje ovládání vozu při couvání a parkování. Nechybí ani 4,3 palcový dotykový LCD displej, Bluetooth handsfree, MP3 a video přehrávač, fotoprohlížeč a prohlížeč textových souborů.

Cena: 9 400 Kč

Mapy: ČR, východní a západní Evropa

Rozměry: 128 x 78 x 20 mm

Hmotnost: 224 g



TomTom GO 930

Navigace TomTom GO 930 nepostrádá téměř žádnou podstatnou funkci. Nechybí tedy Bluetooth handsfree, sdílení map TomTom MapShare ani FM vysílač. Přístroj podporuje také řazení do jízdních pruhů před křižovatkou. Vedle standardních map Evropy jsou součástí i mapové podklady USA a Kanady.

Cena: 9 300 Kč

Mapy: ČR, východní a západní Evropa, USA, Kanada

Rozměry: 118 x 83 x 24 mm

Hmotnost: 220 g

TomTom GO 730

Nový TomTom GO 730 se na první pohled od svého předchůdce GO 720 příliš neliší, několik významných vylepšení ale přináší. Nechybí MP3 přehrávač, bluetooth a také mnoho dalších funkcí. To vše v těle tenkého přístroje se širokoúhlým displejem.

Cena: 8 200 Kč

Mapy: ČR, východní a západní Evropa

Rozměry: 118 x 83 x 24 mm

Hmotnost: 220 g

TomTom GO 630

TomTom Go 630 podporuje nejnovější technologie, jako například inteligentní trasy, dokonalé navádění jízdními pruhy nebo Map Share, umožňující uživatelům vylepšovat a neustále aktualizovat mapové podklady a sdílet je s ostatními. V základní verzi najdeme předinstalovanou mapu 17 států střední a východní Evropy a také Itálii.

Cena: 6 300 Kč

Mapy: ČR, střední a východní Evropa, Itálie

Rozměry: 118 x 83 x 24 mm

Hmotnost: 220 g

NDrive G800

Slušně vybavená navigace NDrive G800 nabídne širokoúhlý displej s úhlopříčkou 4,3 palce a rozlišením 480 x 272 pixelů a samozřejmě i multimediální přehrávač. Nechybí ale ani pokročilejší funkce, jako jsou Bluetooth handsfree a FM vysílač. Mezi doplňkovými funkcemi můžeme nalézt několik her a kalkulačku.

Cena: 4 000 Kč

Mapy: ČR, východní a západní Evropa

Rozměry: 121 x 83 x 20 mm

Hmotnost: 210 g

NDrive G400

NDrive G400 je zařízení spadající do nižší střední třídy. Kromě obvyklých multimédií ovšem nabízí navigátor jednu velmi zajímavou funkci - test na přítomnost alkoholu v krvi. Stačí dýchnout směrem k čidlu na přístroji a ten ukáže přibližnou hladinu alkoholu v krvi. Také prozradí, zda je vhodné za dané situace řídit, či nikoli.

Cena: 3 500 Kč

Mapy: ČR, východní a západní Evropa

Rozměry: 100 x 88 x 22 mm

Hmotnost: 150 g

NDrive G280S

NDrive G280S je jednoduchý model, který se může pochlubit kompaktními rozměry, malou hmotností a velmi slušnou vnitřní pamětí. Ve výbavě pak nechybí multimediální přehrávač, hry a další aplikace, jako například kalkulačka. Navigace nabídne displej s klasickým poměrem stran a úhlopříčkou o velikosti 3,5 palce.

Cena: 3 800 Kč

Mapy: ČR, východní a západní Evropa

Rozměry: 90 x 75 x 19 mm

Hmotnost: 140 g

Navigon 2150 MAX

Navigon 2150 MAX se může pochlubit především širokoúhlým 4,3 palcovým displejem s poměrem stran 16:9. Nechybí ani standardní příjem dopravních informací přes kanály RDS-TMC, plnohodnotné prostorové zobrazení Reality View Pro a samozřejmě ani asistent jízdy na víceproudých komunikacích.

Cena: 6 500 Kč

Mapy: ČR, východní a západní Evropa

Rozměry: 122 x 77 x 18 mm

Hmotnost: 178 g

Navigon 2210

Navigon 2210 vychází ze základní jedničkové série, navíc ale nabídne pohlednější zpracování, přijímač signálů dopravního zpravodajství a také plnou verzi prostorového zobrazení Reality View Pro. Ostatní parametry pak byly zachovány, jde tak o malou kompaktní navigaci s 3,5 palcovým displejem.

Cena: 4 400 Kč

Mapy: ČR, východní a západní Evropa

Rozměry: 95 x 72 x 17 mm

Hmotnost: 122 g

Navigon 7210

Pro ty, kteří chtějí ty nejnovější navigační funkce, je určen model 7210. Samozřejmostí je celoevropské pokrytí, širokoúhlý displej, Bluetooth handsfree a další funkce. Nechybí prostorové zobrazení Reality View Pro ani vylepšený asistent jízdy v jízdních pruzích Lane Assistant Pro.

Cena: 7 900 Kč

Mapy: ČR, východní a západní Evropa

Rozměry: 116 x 75 x 19 mm

Hmotnost: 180 g

Mio Moov 200E

Mio Moov 200 je malý kompaktní model pro nenáročné uživatele. Na první pohled zaujme tenké provedení, 3,5 palcová obrazovka a navigační software Navman. Přístroj nabízí také automatické přepínání mezi denním a nočním režimem zobrazení.

Cena: 3 600 Kč

Mapy: ČR, východní Evropa

Rozměry: 98 x 83 x 18 mm

Hmotnost: 150 g

Mio Moov 360U

Mio Moov 360U je nejvyšší model navigací s novým navigačním softwarem Navman. Je jednodušší než předešlé modely s iGo, obsahuje ale všechny důležité funkce a bude vyhovovat i pokročilejším uživatelům. Ve výbavě najdeme místní vyhledávání bodů zájmu nebo Bluetooth pro handsfree telefonování.

Cena: 5 900 Kč

Mapy: ČR, východní a západní Evropa

Rozměry: 83 x 98 x 18 mm

Hmotnost: 170 g

Garmin Nüvi 250 W

Ve specifikacích Nüvi 250W budete marně hledat MP3 přehrávač, Bluetooth handsfree nebo příjem dopravních informací. To, co ale jistě oceníte, je velice jednoduché ovládání a dostupná on-line nápověda přímo na displeji navigace. Také cena bude jedním z hlavních lákadel.

Cena: 4 500 Kč

Mapy: ČR, východní a západní Evropa

Rozměry: 122 x 74 x 20 mm

Hmotnost: 173 g

Garmin Nüvi 760

Tento navigační přístroj patří do nejvyšší série navigací Garmin řady Nüvi. Nechybí funkce dynamické navigace, bluetooth handsfree pro pohodlné telefonování za volantem ani FM vysílač. Mimo silnice pak oceníte podrobné turistické mapy ČR Topo Czech a možnost záznamu historie projeté trasy.

Cena: 7 500 Kč

Mapy: ČR, východní a západní Evropa

Rozměry: 124 x 74 x 23 mm

Hmotnost: 190 g

Garmin Nüvi 860

Garmin Nüvi 860 je nejvyšší modelová řada výrobce, která nabídne vylepšené hlasové ovládání. Díky němu by mělo být možné naplánovat trasu bez toho, abyste se dotkli displeje. Navíc lze pomocí hlasových pokynů ovládat i další funkce přístroje, například přiblížení či oddálení.

Cena: 10 100 Kč

Mapy: ČR, východní a západní Evropa

Rozměry: 125 x 78 x 18 mm

Hmotnost: 176 g