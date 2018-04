Aby Ericsson mohl infračerveně - DI 27

Toto zařízení je již staršího data (představeno koncem loňského roku, ale až nyní se prakticky dostává do prodeje), ale s rozvojem přenosů dat infračerveně, který odstartovala Nokia 6110, se i na něj zaměřují reflektory světa. Je to totiž první vize firmy Ericsson, jak to dělat infračerveně.

Co jak dělat? Přeci přenášet data mezi notebookem a mezi telefonem - to ostatní už bezdrátově funguje. Ericsson Mobile Office DI 27 je IrDa standardní zařázení s větší inteligencí, než má Nokia 6110 IR (pozor, u Nokia 6110 není IrDa, ačkoliv tuto zkratku časo používám jako náhradu pro označení infračervený port - většinou to nevadí, ale třeba u Psiona ano).

Ericsson DI 27 se nasadí na port jakéhokoliv telefonu řady 6xx a 7xx (i 628, ale na co vám to bude...) a pak stačí spustit přiložený program pro datovou komunikaci, Díky tomuto IrDa portu můžete s mobilním telefonem komunikovat z libovolného zařízení s IrDa konektorem, které je na "přímou viditelnost" ve vzdálenosti do jednoho metru. Pozor: kromě Windows 95 je tu i chystaná podpora pro Psiony!

Rychlosti jsou standardní: 9600 bps pro data i fax, V.42 pro opravu chyb, V.42bis pro kompresi, taktéž RLP a netransparentní přenos. Přes DI 27 lze odesílat i SMS zprávy, software je přiložen.

Cena tohoto zařízení na českém trhu mi není známa, podle přepočtu by se mohla pohybovat okolo 10 000 Kč - a to není málo. Jestli jste ji někdo viděl v Čechách prodávat / prodáváte ji, napište nám adresu - uděláme odkazeček na prodejce zde.