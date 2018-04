Absolutní novinka: Samsung SGH-A800 (exkluzivní fotografie)

Korejskému Samsungu se v poslední době daří mírou vrchovatou a téměř na všech frontách se prosadil na stupně vítězů v tržním podílu (více najdete zde - svět a zde - Evropa). S ohledem na konkurenci nejvíce překvapí, že úspěchu tento asijský tygr dosáhnul především s luxusními a stylovými telefony, když low-endy nabízí spíš jen pro doplnění nabídky než jako hlavní náplň své produkce. A když se u Samsungu řekne stylový telefon, samo sebou se rozumí, že se bude jednat o véčkový přístroj. Těm u Samsungu patří modelová řada označená písmenem „A“ a zahrnuje dobře známé telefony SGH-A300 nebo dnes již legendární dámský telefon SGH-A400. Řada „A“ bude letos dále pokračovat modelem A500, zajímavě řešeným telefonem, o kterém jsme vás informovali v tomto článku, a právě dnešní novinkou, modelem SGH-A800. O tomto telefonu se sice ví již delší dobu, ale zatím nebyly k dispozici žádné podrobné údaje ani detailní fotografie. Nám se však díky vstřícnosti nového zastoupení Samsungu pro Českou republiku - společnosti Kiboon, podařilo jeden z prvních exemplářů A800 vyfotografovat a zjistit základní informace o tomto miniaturním telefonu.

Samsung SGH-A800 je zřejmě nástupcem modelu SGH-A200/A288, modelu, který je určen jen pro asijský trh a v Evropě se s ním setkáte jen výjimečně. A200 je ale velmi podobný modelu SGH-A300, který lze zakoupit i u nás, je ovšem menší a výrazně lehčí. Nový model A800 ve většině fyzických parametrů ubral další milimetry a gramy, takže se ve výsledku jedná o jeden z nejmenších a nejlehčích véčkových telefonů na trhu. Přesné rozměry telefonu jsou 80 x 42 x 22 mm a jeho hmotnost je 68 gramů. Design telefonu vychází z posledních véček výrobce, je decentně oblý s externí anténou a propracovaným zevnějškem do všech detailů. Jako u všech Samsungů hned na první pohled zaujme perfektní dílenské zpracování, ač testovaný telefon pocházel ještě z předvýrobní série. U zavřeného telefonu je nejvýraznějším prvkem vrchní displej, který má velmi podobný tvar jako u modelu T100. Podobnost s tímto aktuálním hitem Samsungu v Evropě najdeme i po otevření přístroje, kde klávesnici vévodí multifunkční ovládací klávesa obklopená kontextovými tlačítky. Celkově lze vzhled novinky hodnotit pozitivně, přesto si dovolíme tvrdit, že model A500 má design nápaditější, respektive originálnější.

Samsung A800 má oba displeje černobílé, vnitřní (rozlišení 128 x 128 obrazových bodů) je schopen zobrazit až čtyři odstíny šedi. Podsvícení obou displejů je jasně modré, což můžete posoudit i z fotografií. Jednotlivá menu telefonu využívají podobnou grafiku jako model T100, samozřejmě s tím rozdílem, že nejsou vyvedena v barvě. Orientace v menu je jednoduchá a i nováček menu zvládne velmi rychle. Druhý horní displej zobrazuje v pohotovostním režimu aktuální čas, datum a stav baterie či sílu signálu. V případě příchozího hovoru pak ukáže, kdo volá. Na příchozí hovor umí A800 upozornit jak vibračním vyzváněním, tak eskapádou polyfonických melodií, které se často díky své délce promění v přehrávání plnohodnotných skladeb. Melodie jsou polyfonické a není problém je do telefonu nahrávat či je skládat v zabudovaném editoru. Komunikaci telefonu s počítačem lze uskutečnit jen pomocí kabelu, infraport chybí. Samsung A800 nedisponuje žádnou z technologií pro rychlé datové přenosy, přesto jej můžete jako modem použít, ovšem maximalní přenosovou rychlost v této chvíli ještě neznáme.

Výbava novinky není příliš obsáhlá a sleduje nabídku modelu T100. Zábavu zaručí tři zabudované hry (Fortress, Airshooting, Space war), již zmíněné polyfonické vyzváněcí melodie a někomu třeba i EMS zprávy nebo obrázkové textovky kompatibilní s telefony Nokia. Spojení se světem zajistí wapový prohlížeč ve verzi 1.2.1. Vnitřní paměť telefonu umožní uložit 200 kontaktů a telefonu nechybí ani běžné manažerské funkce, jako je kalendář, úkolovník, budík, kalkulačka nebo převodník měn. Telefon podporuje i všechny běžné hlasové funkce, jako je hlasové ovládání a vytáčení nebo hlasový zápisník.

Celkově lze nový Samsung SGH-A800 zařadit do kategorie stylových telefonů, které zaujmou především vzhledem (velikostí či hmotností), naopak množství podporovaných funkcí je na dnešní dobu spíš podprůměrné. A800 je ve své podstatě velmi podobný modelu T100, samozřejmě bez barevného displeje. Určitou podobnost pak lze vysledovat i s modelem N620, o kterém se více dozvíte v tomto článku. Jestli vás nové miniaturní véčko Samsungu zaujalo, budete si na něj muset ještě pár týdnů počkat, podle našich informací by se zahájení prodeje mohlo uskutečnit na podzim letošního roku. Pokud se vám A800 líbí, ale jeho výbava vám přijde poněkud chudá, nezoufejte, Samsung má pro vás modely S100 a V100, které již svou výbavou patří mezi absolutní světovou špičku (v případě GSM telefonů). Cena novinky zatím nebyla stanovena, podle některých zdrojů by však mohla sledovat hranici 10 000 Kč, což je vcelku rozumná suma.