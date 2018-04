Absolutní novinka Nokia 6100 - Tak už tu máme trojčata (exkluzivní fotografie)

Nokia bude mít do konce roku ještě jeden nový telefon. Novinka by se mohla jmenovat 6100 a jedná se o velmi podobný telefon k modelům 6610 a 7210. Rozdílů je pouze několik, takže se žádná velká překvapení nekonají. Nokia 6100 má jiný design svých výměnných krytů, je o něco menší a lehčí, než její sestřičky a chybí jí integrované FM rádio. Jinak je funkční výbava naprosto stejná.

Nová Nokia 6100 bude oficiálně představena v prosinci letošního roku a to zároveň v Německu a Číně. Pro Nokii překvapivě se na světlo světa se značným předstihem dostalo několik fotografií a podrobné technické údaje k telefonu. Právě již z prvních fotografií je zřejmé, že nová Nokia má spíš konzervativnější design, který lze zhruba zařadit mezi extravagantní model 7210 a spíše prakticky koncipovaný model 6610. Barevných provedení bude k dispozici hned několik, na obrázcích je šedo-zlaté, dále by měla existovat modrá a červená varianta, plus množství výměnných krytů, dostupných jako příslušenství. Nokia 6100 je menší, než její dvě sestřičky, první neoficiální údaje hovoří o rozměrech 106 x 45 x 13 mm, když především poslední údaj je udivující. Pokud se jej výrobci podaří dodržet, tak se 6100 zařadí mezi nejtenčí telefony na světě (pro porovnání Nokia 6610 i 7210 mají rozměry 106 x 45 x 17,5 mm). Povést by se to mohlo, protože Nokia 6100 by měla mít Li-Pol baterii o kapacitě 720 mAh, která by měla být tenčí, než baterie BLD-3, kterou najdete svorně v modelech 6610 a 7210. Díky baterii asi bude 6100 i lehčí než obě kolegyně, které mají hmotnost 83 gramů. Její hmotnost by měla být jen 77 gramů.

Výbava novinky by měla své sestry téměř do puntíku kopírovat, chybět bude asi jen integrované rádio, naopak navíc nebude asi mít vůbec nic. Proč tedy Nokia takový to model připravuje? Jednoduchá otázka, na kterou existuje jednoduchá odpověď. Velmi podobný, ne-li stejný hardware stlačí výrobní cenu, některým zákazníkům se bláznivá Nokia 7210 nemusí líbit a naopak model 6610 je pro ně příliš usedlý, když novinka působí elegantně a přitom neutrálně.

Podle dostupných informací by se nová Nokia 6100 měla na trhu objevit na počátku příštího roku za cenu velmi podobnou svým sestřičkám. Ta je sice dnes (platí pouze pro model 7210, který se začne prodávat každým dnem) zhruba na úrovni 18 000 Kč, ale za tři měsíce jistě bude výrazně níž, snad až někde okolo 12 - 13 000 Kč. Dodejme, že zatím dostupné informace nejsou výrobcem oficiálně potvrzené a do uvedení telefonu na trh se mohou změnit. Z fotografií je patrné, že se jedná o velmi ranný prototyp, baterie zatím není Li-Pol, její konektory jsou jinde, než u modelů 6610 a 7210, stejně jako je jiný šuplíček na SIM kartu. Naopak stejný je systémový konektor a velmi podobný je i čelní panel telefonu. Zatím není potvrzené ani označení telefonu, ale mezi šestkovou řadu Nokie by mohla novinka patřit. Podle našich informací však Nokia podobnou novinku opravdu chystá, pokusíme se v nejbližší době zjistit další podrobnosti.

Jako první informoval o nové Nokii server Phonescoop.com.

Po kliknutí na náhled si můžete prohlédnout přehled všech položek menu telefonu.