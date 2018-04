A6 Dragon - stylový telefon pro náročné muže (preview)

Výrobky čínské společnosti Amoisonic budily zaslouženou pozornost již na konci loňského roku a pouze se spekulovalo, zdali představené modely A8 a A8698 dokáží na trhu uspět. V rámci regionu jihovýchodní Asie se jim to, s podporou čínského gigantu CEC, opravdu podařilo. Ten má s výrobou mobilů dlouholeté zkušenosti a v současnosti je hlavním výrobcem telefonů pro společnost Philips. Zatím pro Philips jen vyrábí podle jeho zadání, ale již dnes se chlubí designérskými variacemi na současné modely telefonů Philips, které prezentuje pod značkou CellOn.

Nejnovějším telefonem v nabídce Amoisoniku je model označený jako A6 - Dragon. S ním výrobce reaguje na současnou módní vlnu, kterou se podařilo zvednout korejskému Samsungu s jeho čistě dámskými telefony SGH-A400, SCH-A220, či v blízké budoucnosti s modelem SGH-A500. Na rozdíl od Samsungu ale Amoisonic zvolil přesně opačnou cílovou skupinu a místo telefonu pro ženy připravil přístroj speciálně určený pro muže. Mužská část populace tak již nemusí sahat jen po „unisexových“ telefonech. Má možnost mít něco, co je speciálně určeno jen jim. V této chvíli však není jasné, zdali výrobce vybavil model A6 nějakou speciální funkcí, jako to učinil Samsung s menstruačním kalendářem či počítadlem kalorií v dámských telefonech. Těžko povědět, co by muži považovali za čistě „pánskou“ funkci, možná by to mohl být výpočtový diagram pro množství alkoholu v krvi a někomu by se mohl paradoxně hodit právě i menstruační kalendář.

V každém případě Amoisonic zvolil pro svoji novinku agresivní reklamní kampaň, která prezentuje model A6 Dragon jen a pouze v rukou, či za pasem asijských modelů. Dává tak jasně najevo, že tento telefon si asi ženy kupovat nebudou. Těm by se nemusel ani líbit design přístroje, který místo jemných křivek vyznává spíš geometrické tvary a na přední straně má ozdobný plíšek se stylizovaným čínským drakem. Vedle něj je také systémová dioda, která má netradiční protáhlý tvar a může svítit jednou ze sedmi barev. Existují dvě varianty telefonu, základní označená A6 a varianta označená A6+. Telefony se od sebe liší jen designem, model A6+ má na přední straně symbol draka.

Výrobce si dal hodně záležet na povrchové úpravě telefonu, která je perfektní a zaujme množstvím precizně provedených detailů. Bohužel anténa není integrovaná, ruší tak jinak velmi kompaktní design. Pozornost si však rozhodně zaslouží rozměry 86,5 x 44 x 17,9 mm, zejména pak tloušťka. Nový Amoisonic totiž patří mezi nejtenčí véčkové telefony na světě. Ani hmotnost přístroje neurazí, 78 gramů jistě žádnou kapsu neutrhne, i když tento telefon by se měl především nosit tak, aby byl vidět.

Po rozevření Dragona zaujme rozměrný displej, který bohužel není barevný, zobrazuje pouze čtyři odstíny šedi. Velikostně odpovídá modelu A8, ten má však ještě jeden displej na vrchu přístroje. Kladný dojem dotváří podsvícení jasně modrým elektroluminiscenčním světlem.

Dragon je stylový telefon, takže od něj nelze očekávat nikterak bohatou funkční výbavu, ale základní funkce zvládá s přehledem. Mezi ně patří šestnáctihlasé polyfonické vyzváněcí melodie, které má na svědomí čip od společnosti Yamaha. Telefon má vnitřní paměť na kontakty, její velikost se však liší podle trhu, na který bude přístroj určen. Minimálně 150 kontaktů by se ale do telefonu vejít mělo. Nechybí ani manažerské funkce, jako je kalendář, včetně čínského lunárního, kalkulačka, budík nebo konvertor měn. Telefon má sice WAPový prohlížeč, ale bohužel GPRS implementováno nebylo. Rychlá data přitom výrobce dávno umí, možná se jich však dočkáme až u nástupce tohoto modelu. Do telefonu je možné ukládat obrázky na pozadí displeje. Můžete využít také hlasový záznamník, kapacita paměti pojme dvě patnáctisekundové poznámky.

Amoisonic v těchto dnech představil i upravený model A8+, který je jen variací na již známou základní variantu A8. I tento telefon má velmi pohledné tvary a zaujímá módním podsvícením klávesnice mezi tlačítky (po vzoru Motoroly V70 nebo třeba Nokie 8310). Všechny mobily v nabídce Amoisoniku si však s největší pravděpodobností cestu do Evropy nenajdou. Výrobce sliboval, že je představí na letošním CeBITu, ale své tvrzení nakonec nedodržel. Vzhledem ke spolupráci s Philipsem však vzniká otázka, zdali na evropský trh nepřijde pod křídly tohoto výrobce. Z kuloárních informací víme, že chystá na příští rok véčkový telefon. Proč by to nemohl být původem zrovna Amoisonic A6 Dragon, nebo vyspělejší bratříček A8?