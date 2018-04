A svět na chvíli oněměl, aneb dvě nová PDA Sony PDA

Včerejší informace o nových modelech firmy Sony přinesly PDA servery s určitým zpožděním (daným časovými pásmy) - s výjimkou PalmInfocenter, který měl tuto informaci od časného rána. Na tomto webu je také nejvíc stanovisek a ohlasů fanoušků a uživatelů (komentář Eda je poměrně suše-zpravodajský).

Pár zajímavých postřehů z tohoto i jiných webů vám dnes přinášíme (některé příspěvky jsou mírně upravené, zejména zkrácené):

"Sony se výrazně odděluje...

...od ostatních PalmSO výrobců, jako je třeba palm a Handspring - a to integrací "zábavních" schopností do své řady handheldů. Firma rovněž vyvinula MP3 přehrávač do modelu N760C a její T615 může vytvořit univerzální dálkový ovladač."

(Richard Shim, News,com CNet)

"Dnešek je vzrušující den...

...pro všechny fanoušky Sony. Očekával se dnes nový model, ale byli jsme překvapeni hned dvěma, a je to navíc nová řada zařízení namísto očekávaného vylepšení řady T..."

(PalmBoulevard)

Neméně zajímavé jsou i některé reakce fanoušků a uživatelů:

Koupit si PDA od Sony je chyba...

S inovačním cyklem Sony je nákup jejich PDA velkou chybou. Každý model, který si od nich za velké peníze koupíte, je za tři měsíce zastaralý a překonaný rychlejším a lepším modelem...

(z diskuse PDABuzz.com)

33 MHz hranice konečně prolomena!

Stále to není model, který mne přinutí "migrovat" z PPC, ale Sony se velice povedl. Bohužel, jak jsem čekal, baterie je špatná...

(z diskuse PDABuzz.com)

Nechci klávesnici!

Po klávesnici netoužím. Ostatní parametry vypadají skvěle s výjimkou klávesnice.

(z diskuse na PalmInfocenter.com)

Nové Clie je opravdu zajímavé, ale nemám zájem o palm s klávesnicí, jsem spokojený se stylusem. Radši bych přivítal vylepšenou sérii T s MP3 přehrávačem.

(z diskuse na ClieSource.com)

Mají nové handheldy mikrofon? Pořád čekám na nějaký Palm se záznamem hlasu, snad příště :-(

(z diskuse na ClieSource.com)

Další fotografie

Nemůžete se stále nabažit? Přinášíme další tři fotografie nových Sony modelů: