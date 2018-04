A přeci se uživatelé poznají podle mobilního telefonu!

Ve dvou dílech letního okénka jsme se pokusili vám ukázat, jak se na sebe dívají jednotliví uživatelé mobilních telefonů a operátorů. Mnoho čtenářů článek označilo za podařený žert, někteří si postěžovali, že nemáme o čem psát.

Nevím, zda má o čem psát redakce, ale rád bych se k problému uživatelů a jejich ztotožnění se značkou či operátorem vrátil v letním okénku znovu a zřejmě (snad) naposledy.

Někteří čtenáři připomněli, že mnou sumarizovaný popis připomíná horoskopy – v podstatě každý se mohl ve svém popisu identifikovat. A tedy že rozpoznávání lidí podle toho, jaký mají mobilní telefon nebo operátora, je nesmysl, hovadina a zhůvěřilost.

Ačkoliv jsem tedy ve dvou dílech byl silně ironický, nyní si dovolím o poznání vážněji.

Když se rozhodujete o výběru operátora a mobilního telefonu, působí na vás mnoho faktorů. Ať to popíráte, jak chcete, především na vás působí reklama a prostředí, v němž pracujete a žijete. Proto jsem ve článku o uživatelích a operátorech operoval s předvolbami a číselnými řadami – předvolby a číselné řady celulárních čísel vlastně fungují jako určení času – sice přibližné, ale pro orientaci vhodné.

A k čemu je to potřeba? K tomu, abychom mohli o uživateli hovořit v závislosti na tom, jaký mobilní telefon a operátora si vybral. Řekni mi, jakou knihu čteš a já ti řeknu, kdo jsi – toto heslo bychom skutečně mohli modifikovat.

Uživatel si svůj telefon i operátora vybírá v určitém čase a v tomto čase na něj působí mnoho podnětů. Tyto podněty rozhodují o výběru jak telefonu, tak operátora. Mezi podněty patří nejenom peníze, ale i zkušenosti přátel, reklamní kampaně a hlavně promo nabídky. Navíc sami výrobci se snaží svoje telefony ztvárnit tak, aby přímo sedly na jednotlivé uživatelské skupiny – vysoce postavený manažer bude těžko používat v této době Nokii 3210.



Pro koho je podle vás určen telefon Nokia 8210, když se díváte na tuto reklamu? Myslíte, že tato reklama cílovou skupinu neovlivnila?

Samozřejmě vysledování vztahů a závislostí mezi tím, v jaké době si člověk mobil koupil a jakého operátora volil podle toho, jaké reklamy a speciální akce na mobily právě běžely a podle toho, jaké skupiny jednotlivým telefonům a operátorům právě v té době dávaly přednost, by bylo velmi pracné a z hlediska obecně použitelné psychoanalýzy je to (alespoň nyní) zbytečnost.

Přesto lze s jistotou prohlásit, že kdyby si s tím někdo dal práci, mohl by vypracovat minimálně zajímavou pomocnou metodu, ne-li přímo pomocnou vědu pro psychologii. Těch hlavních faktorů není zase tak moc – bylo by ale nutné prověřit úroveň chyby, kdy o nákupu nerozhodují faktory, jež běžně označujeme za hlavní, ale minoritní faktory, jež najednou nabyly na vrchu (například přímý příkaz koupit určitého operátora nebo telefon, dary atd).

Pokud se na podobnou práci cítíte, jde zatím o pole neorané. A co víc – ačkoliv by tato metoda neměla veliké uplatnění v psychoanalytické praxi, myslím, že její reverzní provedení by se velmi líbilo jak operátorům, tak výrobcům mobilů. Nebylo by pro ně ideální, vybrat si, jakého uživatele chtějí oslovit a z počítače (nebo vaší konzultační firmy za pár stovek tisíc na tento projekt) by vypadlo, jakými všemi podněty je na tyto lidi potřeba působit?

Nu, námět na dlouhé blížící se podzimní večery máte. Co vy na to?