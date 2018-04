A je to tady, ČEŠTINA NA PILOTA

S potěšením oznamuji, že firma UNICOM s.r.o. vyvinula lokalizaci pro kapesní organizér Pilot firmy 3COM/USRobotics.

Lokalizace zahrnuje:

zobrazování všech znaků s diakritikou

zadávání znaků s diakritikou přes GRAFFITI

zachování diakritiky při HotSyncu s PC

třídění podle abecedy

správné vyhledávání (funkce "Find") s přihlédnutím na znaky s diakritikou

Zadávání znaků přes Graffiti je velice jednoduché:



Všichni zákazníci, kteří zakoupili Pilota bez lokalizace od UNICOMu, ji budou mít k dispozici

Co je potřeba udělat, pokud už máte Pilota a bez češtiny?



pošlete objednávku na UNICOM s.r.o.

za cenu 990,- Kč bez DPH dostanete obratem disketu s lokalizací a smlouvou na SW.

ti, co zakoupili Pilota již dříve u Unicomu mají češtinu zadarmo.





zálohujte si svá data z Pilota na PC

pomocí InstApps si do Pilota přetáhněte aplikaci HackMaster a Lokalizaci jako hack fontů Pilota

pomocí HackMastera si zapnete Hack Lokalizace a vše je hotovo

Čeština na Pilota je opravdu vynikající věc. O tom nelze pochybovat. Přesto s odstupem času vystupují na povrch určité problémy, spojené právě s touto češtinou.V Archivu našeho PilotClubu najdete příspěvky členů, týkající této problematiky.

Malá chybička se vloudila



Spusťte si aplikaci Adresář. Proveďte operaci, jako byste chtěli zavés do Adresáře nového uživatele. Napište do Lastname: příjmení Matějíčková. Napište do First name: jméno Jarka. Potvrďte Done a ještě jednou Done a podívejte se do seznamu na toto jméno.



Obecně se dá říci, že pokud je v Příjmení "ě" dojde za výše uvedených okolností ke "zdeformování" posledního písmene z příjmení.



Pokud napíšete pouze příjmení bez jména, tak to nedělá.

Napíšete-li Matějíčková do First name a Jarka do Last name , tak to neudělá

a Jarka do , tak to neudělá Pokud do Last name napíšete příjmení i jméno společně, tak to neudělá.

A další problém s češtinou



Zejména majitelé Pilotů1000 mějte se na pozoru. Při rychle za sebou jdoucích stlačeních hardwarových tlačítek Up,Dn v kombinaci se zapnutou češtinou a dochází k "VYTUHNUTÍ PILOTA". V některých případech můžete také přijít o všechna data. Proč pouze v některých případech? Důsledky VYTUHNUTÍ Pilota jsou v tomto případě různé. Někteří členové PilotClubu, vlastnící Pilota1000 tvrdí, že v této kalamitní situaci museli provést HardReset a přišli o všechna data.



Zdá se, že tyto problémy postihly i majitele Pilotů5000, PalmPilotů Personal i Professional. Avšak v mnohem menší míře. Podle reakcí uživatelů a členů PilotClubu je to pravděpodobně z důvodu schopnosti PalmPilota rychleji obnovovat obsah displeje.



I já jsem se pokoušel experimentovat, ale naštěstí pokaždé k odtranění problému postačil měkký reset. Proto co nejčastěji zálohujte svá data na PC nebo si vypněte v aplikaci HackMaster češtinu.



Pravděpodobně je to zapříčiněno tím, že Pilot nestíhá překreslovat zaplněný obsah displeje. Se stejnými problémy se můžete setkat např. u akčních her, kde dochází k rychlému překreslování displeje Pilota. Zkoušel jsem tuto situaci vygenerovat i na PalmPilotovi Pro s OS 2.0.4 a tento problém nenastal. Možná je to jen záležitostí času a množství dat v něm uložených.









V případě, že i přesto Vás Čeština natolik zaujala, že o ni máte zájem, neváhejte a kontaktujte



support@unicom.cz