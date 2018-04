A jak se mobiluje v Anglii?

V Anglii jsou čtyři provozovatelé mobilních sítí, z toho Orange a One 2 One mají k dispozici pouze DCS 1800. Vzhledem k tomu ze vždy čas od času přijdou s lákavými nabídkami jako místní volání zdarma o víkendech, či několik mobilů na jeden účet, zdarma hlasová schránka, 50% sleva na veškeré hovory atd., musí na to reagovat i takoví giganti, jako je Vodafone a Cellnet.

Poslednim tahem od Vodafone je zlevnění hovorů po špičce a to na 5 pencí za minutu. Je to rovná polovina toho, co bylo do 30.6.98. Jako by však chtěli zvýšit impakt táto akce, zkracují od 1.7.98 tzv. časovou špičku. Takže lze volat za 5 pencí již od 19hod.

A co s tím má co dělat lokální volání? No v tom je ten vtip: za příplatek GBP 2.50 měsíčně si vyberete 2 lokální pásma (dle tel. předvolby) no a pak už vás to ve špičce stojí 10 pencí oproti 32 pencím (u tarifu za GBP 24.99 a 50ti minutách zdarma). No a ve večerních hodinách je místní hovor za 2 pence za minutu. Vše je samozřejmě podpořeno obrovskou reklamní kampaní.

Je teď na Cellnetu, aby se k tomu postavil hrudí. My, obyčejní uživatelé si pochopitelně mneme ruce. Oba provozovatelé mají starší sítě a tak se jen stěží mohou trumfovat Cell broadcastem, či vyšší přenosovou rychlosti pro data. Popravdě řečeno jsem však z neustálého zaplňování displeje reklamou o hospodách při mé poslední návštěvě Prahy příliš velkou radost neměl.

Zcela jinou záležitostí jsou však pohyby na burze, či výsledky kriketu, které Vám po zaplacení poplatku pravidelně chodí ve formě SMS. Já osobně využívám služeb Vodafone, kde forma CB byla trochu přizpůsobena požadavkům uživatelů. A tak v případě, že jste zrovna na výletě v Manchesteru a máte hlad nebo si chcete zabruslit, vyťukáte 333 a milá paní vám v kteroukoliv denní či noční hodinu najde, co potřebujete. No a pokud zrovna mate papír, ale nemáte tužku, tak Vám to pošle jako SMS, číslo jí hlásit nemusíte, to má na obrazovce. Abych nezapomněl, je to zdarma.

Je trochu škoda, že tady zatím nikoho nenapadlo pověsit na internet bránu pro SMS. Ale možná je to úmysl, neboť SMS například nelze poslat z Vodafone na Cellnet a naopak. Přitom z Vodafone to jde oběma směry s ČR (je príma poslat vzkaz z Paegase do UK za Kč 1.05, nemyslíte?), ale Cellnet umí pouze do ČR poslat. Cena 10 penci za vzkaz taky není nejnižší. Snad je to ale kompenzováno tím, že můžete za 30 penci poslat fax a při normálním volání jsou impulzy po sekundách.

