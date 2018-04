„Česká Telecomvize“ - nová TV stanice vysílající přes ADSL

TV over xDSL - o co vlastně jde?

V některých evropských zemích se TV over xDSL začalo masivně rozvíjet již v roce 2003. Jeho velkým propagátorem se stal zejména v severských zemích norský Telenor, který jej nabízí v Norsku, Švédsku, Finsku a Dánsku. TV over xDSL může být v zásadě dvojího typu – buď cílená spíše na poskytování videa na počítačích (jako např. na StarZone.cz) a nebo vyloženě cílená na poskytování videa přímo na TV a ovládání prostřednictvím speciálních zařízení, která zpřístupní xDSL připojení a přístup ke contentu (jako např. u Telenoru) a zároveň umožní zobrazovat výsledek v PAL, NTSC popřípadě HDTV na klasické televizi.

Je důležité také odlišovat Video On Demand (VOD) a TV over xDSL. VOD neboli video na vyžádání používá velká část poskytovatelů obsahu – u nás např. VideoZóna pro všechny mobilní sítě a StarZone v síti Českého Telecomu. TV over ADSL je šíření televizního vysílání pomocí telefonních linek a xDSL. TV vysílání je šířeno stejným způsobem jako video – tedy buď přímo v některém z videoformátu jako Real Video, WMV apod. a nebo v nějakém proprietárním formátu. Radikální rozdíl je zde v tom, že zatímco VOD je koncipováno tak, že uživatel si požadovaný soubor může stáhnout a pak kdykoliv spustit, tak TV over xDSL vysílá v reálném čase to, co právě daná TV stanice produkuje.

Telenor v Norsku tímto způsobem de facto „supluje“ kabelové TV či satelitní přijímače a nabízí zákazníkům možnost pronájmu balíčků s TV programy, které jsou běžně vysílány prostřednictvím satelitu. K výběru jsou jak běžné volně šířené programy (SAT1, TV5 apod.), tak i různé placené televizní kanály. Zákazník si koupí balíček TV programů (stejně jako u kabelové TV) a ty pak může sledovat. K jejich příjmu používá již zmiňované zařízení, které ovládá pomocí dálkového ovládání podobného tomu pro TV či DVD apod.

Kromě šíření běžných TV kanálů však některé společnosti přistupují k produkci vlastní. Přesně tento krok hodlá učinit Český Telecom jako první. Spustí vlastní TV stanici vysílající pouze na portálu StarZone. Bude se jednat o TV kanál vysílající převážně hudební pořady a reality show. Tyto pořady budou produkovat české společnosti, které se zatím do popředí moc nedostaly. Přesná jména zatím nevíme, ale víme, že se nebude jednat o společnosti, které již produkují pořady pro české celostátní či regionální televizní stanice. Šanci tak patrně dostanou zcela nová a dosud neznámá studia a pořady.

Nová televizní stanice bude vysílat prostřednictvím portálu StarZone v kvalitě 400 kbps při využití VBR (Variable BitRate). Kvalita tedy bude srovnatelná s tou, ve které poskytuje Česká televize archiv zpravodajství ve formátu Real Video. Co bude pro mnohé možná příjemným překvapením je to, že Český Telecom v současné době jedná s Eurotelem o zpřístupnění přístupu k portálu StarZone i pro uživatele služby Eurotel Data Expres (tedy CDMA). Portál StarZone je v současné době přístupný pouze uživatelům služeb Internet Expres.

Co se plateb týče – je jisté, že nová TV stanice bude vysílat reklamy. V současné době však zatím není rozhodnuto kolik a případně zda vůbec budou platit diváci za přístup k této stanici. Objemy dat přenesené při sledování nové TV stanice se nebudou počítat do dat v rámci FUP.

Jaká bude TV over ADSL a la Telecom?

Zpočátku bude spuštěn pravděpodobně pouze výše zmiňovaný TV kanál. Onen počátek přitom můžeme očekávat nejpozději do konce prvního kvartálu příštího roku. Ve hře je také varianta spuštění nové TV stanice ještě do konce letošního roku. Český Telecom však jedná také s některými klasickými TV stanicemi jako Prima TV, Český televize apod. Ty by mohly být zpřístupněny patrně až v druhé etapě.

TV over ADSL bude mít i Nextra

Na své včerejší tiskové konferenci informovali zástupci Telenoru mimo jiné také o tom, že jsou připraveni přinést TV over ADSL také do České republiky, a to konkrétně prostřednictvím služeb, které zde nabízí Nextra (Telenor je v ČR pouze wholesale operátor, retailový trh obstarává Nextra jako jeho dceřiná společnost). U Nextry lze předpokládat spíše zavedení Norského modelu TV over ADSL – tedy speciálních přijímačů propojených s TV (spolu s možností dívat se na TV přes svoje PC) a distribuci vysílání satelitních TV stanic. Mezi největší favority patrně bude patřit síť TV programů Canal+, se kterou v Norsku Telenor úzce spolupracuje.