802.11b CF karta - Další rozvoj eKnih - a další aktuality

Další rozvoj eKnih...

... by měla přinést nová dohoda mezi Palm Digital Media a OverDrive, Inc.. Palm Digital Media je obchodní jednotka PalmSource, Inc. a zabývá se publikováním a distribucí eKnihy, OverDrive, Inc. je distributor eKnih a tvůrce Digital Rights Management (DRM).

Palm Digital Media má ve své nabídce přes 5 000 titulů od předních nakladatelství (HarperCollins, RandomHouse, Simon&Schuster, St.Martins Press a další). Pikantní je také to, že OverDrive je strategickým partnerem Microsoftu pro elektronické publikování.

Belkin: 802.11b CF karta!

"Belkin Wireless Personal Digital Assistant Network Card" - to je poněkud krkolomný název nové CF karty firmy Belkin s 802.11b protokolem, podporou 64-bit a 128-bit WEP šifrování a s dosahem 490 stop venku a 160 stop v budově.

Cena bude $129 a prodávat by se měla zhruba od poloviny května.



Wine Enthusiast Guide: nová data

Milovníci vína, zbystřete pozornost. Firma Landware vydala novou verzi své Wine Enthusiast Guide s posledními daty - bylo přidáno asi 3,500 vín a zahrnuty poslední "ochutnávky" z časopisu Wine Enthusiast Magazine.

Wine Entusiast Guide je asi nejpropracovanější databáze vín s jejich hodnocením, doporučeními apod. Prodává se i na MMC kartě.

Ectaco: slevy jazykových programů

Pouze tento týden a na PalmGearu platí výrazné slevy PalmOS produktů firmy ECTACO, Inc. - třeba Language Teacher koupíte namísto $49,95 za $29,95, podobné slevy jsou i na jiné produkty.

Zdůrazňuji to zde zejména proto, že Language Teacher můžete koupit i v česko - anglické verzi.

Visual CE Key - ochrana PocketPC

Přesněji řečeno ochrana proti neoprávněnému vstupu do PocketPC handheldu se jmenuje Visual CE Key. Je založena na jednoduché myšlence - vstup do handheldu je založen na zmáčknutí jednoho či několika bodů na nějakém grafickém prvku na displeji, přičemž polohu bodu i pořadí kliků lze libovolně měnit.

Filozofie vychází ze zjištění, že heslo založené na vizuálním základě se pamatuje lépe než obyčejné textové heslo či číselný kód.