7 aneb sedm dní na PalmKnihách

Ladislav Klíma: Podivná příhoda

Joseph Goebbels: V roce 1938 o Československu (dost ošklivé, ale tohle se opravdu dělo...)

Karel Šlajsna: Vesmír, hloubka 0.9 (opravdu netradiční sci-fi, doporučujeme!)

docela erotická báseň Stéphane Mallarmé: Růžová a bledá mořská škeble

Jana Rečková: Vůz pro kuřáky a jiné zrůdy

Chvalozpěv krále Echnatona na Slunce

Alexandr Sergejevič Puškin: Domek v kolomně a jiné básně

Roman Bartoš: Organizace spojených národů

Ladislav Klíma: Sta a sta žen

Stejně jako předchozí týdny přinášíme shrnutí toho, co je nového na PalmKnihách.Tento týden se počasí tvářilo všelijak - svítilo sluníčko i pršelo, jen se lilo. Někde dokonce padaly i stromy... Padání se naštěstí netýkalo našeho serveru, takže každý, koho nebavilo být venku, mohl v pohodě najít na PalmKnihách (doufáme) hezké počtení.Skoro celý týden se v žebříčku držel na prvním místěod Jiřího X. Brossmanna - je to opravdu nápaditá povídka, dobře zpracovaná - zkrátka, dobře se čte. A už jste se dívali, co jiného ještě od tohoto autora máme?jste na seznamu novinek mohli najít mimo jinési možná s chutí přečteteA na závěr opět malou ukázku jako závdavek na dobré čtení ():Sta a sta žen měl hrabě Cortini. Láska zhnusila se mu nakonec víc než jídlo a pití, než jeho vlastní krása, než celý svět. A stalo se, že dívku, kterou nejvíce miloval a ze všech nejvíce si hnusil, zavraždil puštěním žilou. Ve starém hradě vnořil její mrtvolu, balsamovanou ve skleněné rakvi, do tajné skrýše pod podlahou. Noc co noc rakev otevřel, mrtvolu krásnější, zduchovnělejší, živější než byla dříve za života, vyňal, na lože ji klad, plakal nad ní, líbal ji a líbal - - - A byl v tom šťasten, neviděl jiných žen, manželce své zůstával od té doby věren.Nemiluje člověk více než cokoli reálného stíny, iluse, strašidla? Nemiluje všechno skutečně jen proto, že zrcadlí se mu v tom mysticky cosi od věčnosti mu známého, od věčnosti mu neznámého? Všechna krása spočívá v nekonečné čarovnosti, čarodějnosti Bytí. Ale jak dobré jest, že ubohý lidský duch hloubky tyto neproniká, že v podstatě své duše, své bytosti vidí perversnost. Kdyby viděl, že duše jeho, kterou vidí, chápe, je veskrze perversností a že jen to, co pod ní se tají, co plní jej nekonečnou hrůzou, před čím po celý život křečovitě oči zavírá, jest jediné pravé a čisté, jeho ubohá existence praskla by ihned jako ztuhlá skořápka země, kdyby centrální oheň zemský vyhřměl nad povrch.Server Palmknihy je zaměřen na bezplatnou distribuci literárních děl v elektronické podobě. Všechna díla jsou uložena ve speciálním formátu tak, aby byla čitelná na elektronických organizérech Palm Pilot, Psion a Windows CE.Na serveru je v současné době umístněno téměř 500 románů, povídek, právních a naučných textů a denně přibývají nejméně tři další díla.Všechny texty jsou publikovány v souladu s autorským právem.