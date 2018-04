7 aneb sedm dní na PalmKnihách

Týden na Palmknihách

Růžová a bledá mořská škeble

Stéphane Mallarmé

Uplynulý týden jsme měli šťastnou ruku při volbě novinek ke čtení.Zejména povídka Krysař od Jiřího X. Brossmanna potěšila všechny příznivce SF a to včetně mého kolegy Martina Bodláka. Dalšími hodně oblíbenými díly byla Čtvrtá říše od Václava Semeráda, Odpočívej v bolesti opět od Jiřího Brossmanna, fantasy novela Devatar Sedr či třetí díl Tajných dějin jezuitů. Již déle než 2 měsíce je v týdenním TOP 10 humoristický román Tři muži ve člunu. Z naučných textů zaujalo Jak se vyvíjí dětský mozek a Ohrožuje výzkum genomu lidstvo?Následující týden bude (alespoň doufáme) pro vás stejně zajímavý jako předchozí.Mým osobním favoritem budou autentické zápisky Josepha Goebbelse z roku 1938, které se týkají Československa. Tato kniha vyjde ve čtvrtek.V pondělí si nezapomeňte stáhnout nové fantasy dílo Václava Pravdy, ve středu vyjde další povídka Karla Šlajsny a v pátek pokračování historické knihy Konec samostatnosti České Ernesta Denise (ještě jednou děkuji za pomoc serveru Čítanka Na konec vždy přikládáme ukázku z některé povídky či naučného díla. Tento týden uděláme výjimku - bude jemně erotická báseň a navíc ještě celá (ta vyjde ve středu). Takže děti, zakryjte si oči, začínáme!Ďáblem posedlá černoška se celá třesena smutné děvčátko, co v šatech samá dírasvé vnady nezralé a zločinné si neseV pasti svých úskoků ji obléhá a svírá,břichem o ňadýrka křehká otírá sea do výšky, kam stěží dosáhla by ruka,vymrští tu jeden, tu druhý střevíc zase:tak by se v slasti necvičený jazyk cukal.Pro zděšenou nahotu gazely úniku nenípřed šizeným slonem, co tu na zádech spočívá.Černoška čeká a sama v sobě nachází zalíbenía prostoduše se dál na děvčátko usmívá.A mezi nohama, kam oběť lehla si, jí začne růsta černou kůži tam, kde v chlupech prasklá je, zvedata vzhůru sunout se patro těch přepodivných úst,co jsou jak mořská škeble růžová a bledá.Přejeme hezké počteníJirka Vlček a Martin BodlákServer Palmknihy je zaměřen na bezplatnou distribuci literárních děl v elektronické podobě. Všechna díla jsou uložena ve speciálním formátu tak, aby byla čitelná na elektronických organizérech Palm Pilot, Psion a Windows CE.Na serveru je v současné době umístněno více jak 400 románů, povídek, právních a naučných textů a denně přibývají nejméně tři další díla.Všechny texty jsou publikovány v souladu s autorským právem.