7 aneb sedm dní na PalmKnihách

fantasy povídku Píseň pouště od Hany Balounové

velice zajímavou sci-fi povídku Odpočívej v bolesti od Jiřího Brossmanna

další sfi-fi povídku od Václava Pravdy První spojené konzervárny

Tento týden proběhl ve znamení sci-fi a fantasy. Na vašich PDA jste si mohli přečíst několik vynikajících povídek - uvedu ty nejoblíbenější:Z dalších beletristických děl se určitě líbila nová povídka od Edgara Allana Poea Medailón, z textů naučných Jak se vyvíjí dětský mozek, třetí díl Tajných dějin jezuitů či text od Jiřího Svrška Ohrožuje výzkum genomu lidstvo?V týdenním žebříčku stahovanosti ale figurují i knihy, které byly zadány již dříve a neustále si zachovávají přízeň čtenářů. Mezi nimi je rekordmanem Bruce Sterling, jehož knihu Zátah na hackery si již přečetlo skoro 1000 čtenářů - to je množství, které je srovnatelné i s klasickou knižní produkcí. Další nehynoucí kladnou odezvu si vysloužila kniha Tři muži ve člunu Jerome Klapky Jeroma - tu si za dva měsíce přečetlo skoro 600 čtenářů!Příští týden vyjde opět 15 knih (vím to přesně, protože jsou už zadány, pouze jsme je schovali :-). V pondělí vyjde například fantasy povídka Brod od Ivana Nekudy, v úterý Opilý koráb od Arhura Rimbauda či shrnutí novinek ve fyzice Physics News Update, ve středu povídka Krysař od Jiřího Brossmanna, ve čtvrtek "černá" povídka od Ladislava Klímy Já a strýc a v pátek novinky z vědy obecně - článek s názvem Science.Z tohoto článku je i následující ukázka:Adrian Thompson testuje na první pohled jednoduché zařízení. Když do mikrofonu řekne "GO", na obrazovce osciloskopu se objeví signál, když do mikrofonu řekne "STOP", čára zmizí.Mezi mikrofonem a osciloskopem je elektronický obvod, který rozlišuje mezi těmito dvěma slovy a podle toho posílá na výstup elektrické napětí. Takový obvod je pro mikroprocesor v podstatě jednoduchou záležitostí. Stejnou úlohu může také zvládnout obvod s poměrně málo součástkami. Adrian Thompson ale používá zvláštního postupu. Elektronický obvod vzniká z "zárodečné směsi" křemíkových součástek na základě evolučních principů náhodné variace a úspěchu přežití.Thompsonova práce je zcela ojedinělá. Pokouší se pomocí evoluce vytvořit obvody, které by pracovaly s pouhou desetinou počtu součástek, než by použili lidé. Jeho experimenty, které provádí již řadu let, vyvolávají již mezi odborníky pozornost. Výrobci mikročipů, robotů a satelitů se začínají zajímat o jeho práci, protože jeho technologie může v budoucnu vést k mnohem menším a výkonnějším systémům, než se doposud klasickými metodami daří vyvinout. Thompsonovy experimenty již inspirovaly několik dalších výzkumných projektů a vyvolávají závažné otázky, zda technologie se může vyvíjet samostatně až za hranice lidského chápání.Počítačoví vědci již dlouhou dobu hledají inspiraci v moderní biologii. Na základě zjednodušených modelů mozku vyvinuli neuronové sítě, které jsou schopny rozeznávat různé obrazce, jako jsou podpisy na kreditních kartách a otisky prstů. Byly také vyvinuty heuristické programy, které sami sebe modifikují, aby co nejlépe plnily požadovanou úlohu. "Genetické algoritmy" byly použity pro vývoj softwaru, který je schopen vyhledávat velmi výhodné akcie na kapitálovém trhu.Přejeme hezké počteníJirka Vlček a Marti BodlákServer Palmknihy je zaměřen na bezplatnou distribuci literárních děl v elektronické podobě. Všechna díla jsou uložena ve speciálním formátu tak, aby byla čitelná na elektronických organizérech Palm Pilot, Psion a Windows CE.Na serveru je v současné době umístněno více jak 400 románů, povídek, právních a naučných textů a denně přibývají nejméně tři další díla.Všechny texty jsou publikovány v souladu s autorským právem.