7 aneb sedm dní na PalmKnihách

Stejně jako předchozí týdny přinášíme i dnes shrnutí toho, co je nového na Palmknihách.Zatímco píšu tato slova, probíhá upgrade softwaru serveru, na kterém běží PalmKnihy. Doufáme, že se tento upgrade obejde bez nějakých vylomenin, ale to pochopitelně ukáže teprve budoucnost. Pokud se vám tedy během víkendu stalo nebo stane, že se nebudete moct dostat na náš server, prosíme vás o shovívavost - pochopitelně se v případě problémů postaráme o rychlou nápravu.Nemohli jsme si nevšimnout malého poklesu návštěvnosti - zdá se, že mnoho z vás je raději v krásném počasí venku než u počítače, a je to tak správně. Ale pozor, nikdy nevíte, kdy začne pršet, a nebudete moci vystrčit ani nos ze dveří! Pro takový případ doporučuji vytvořit si aspoň malou "nouzovou" zásobu knih...Velmi vám doporučuji Sakiho- je to mírně černý, ale hlavně příjemný humor. Někdy i zamrazí, a to přece v horkém létě nemusí být k zahození, což?jsme uvedli napříkladV tomhle úmorném vedru je občas docela prima zašít se někam do stínu a přečíst si něco chladivého, co říkáte? A jestli vám tu chybí seznam novinek na příští týden, zkuste třeba náš AvantGo kanál - budete každý den perfektně informováni a nic vám neuteče!Martin Bodlák a Jirka VlčekNa závěr tradičně malou ukázku ():Server Palmknihy je zaměřen na bezplatnou distribuci literárních děl v elektronické podobě. Všechna díla jsou uložena ve speciálním formátu tak, aby byla čitelná na elektronických organizérech Palm Pilot, Psion a Windows CE.Na serveru je v současné době umístněno přibližně 400 románů, povídek, právních a naučných textů a denně přibývají nejméně čtyři další díla.Všechny texty jsou publikovány v souladu s autorským právem.