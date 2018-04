7 aneb sedm dní na PalmKnihách

Ladislav Klíma: Bílá svině aneb o vzniku křesťanství

Saki: Léčba neklidem (silně doporučuji!)

ukázka z papírové knihy Terry Pratchett: Kobercové (mně to připomnělo trilogii o Nomech, znáte?)

Terry Pratchett: Kobercové čest poezie bránil William Blake: Kniha Losova

William Blake: Kniha Losova a za fyziku Josef Špaček: Fyzika nesmrtelnosti

Franz Kafka: Nezvěstný (Amerika)

Jiří Svršek: Deep space network

Arco C. Delf: Náhrobek pro Draculu

Guillaume Apollinaire: Pásmo

Ladislav Klíma: Cestuje do města D.

Stejně jako předchozí týdny přinášíme shrnutí toho, co je nového na Palmknihách.Tento týden se obešel bez padajících serverů a jiných rádoby příjemností, takže proběhl skoro až nudně. Ani na vzhledu serveru se čas tentokrát nepodepsal - všechny zajímavé události se odehrávaly ve spodní části titulní stránky serveru (pro připomenutí - právě tam se nachází seznam nových přírůstků do naší/vaší sbírky knih).Nicméně je zajímavé sledovat žebříček nejvíce stahovaných knih za posledních 7 dnů. Zdá se, že jméno prostě prodává - povídky známých autorů se velmi rychle dostanou na první místa. A přitom i autoři méně známí si jistě zaslouží trochu té slávy a pozornosti p.t. čtenářstva.Mně osobně (MB) se například velmi líbí povídky Arco C. Delfa - většinou je to něco kolem fantasy a jsou to povídky i jinak velmi zajímavé.se na vás ze seznamu novinek smály napříkladsi nenechte ujít mezi jinýmiV úterý prvního května nevyjdou nové knihy - bude vlahý večer, první máj, večerní máj a lásky čas... I Vám doporučujeme strávit tento jistě krásný den ve společnosti někoho blízkého!Na závěr tradičně malou ukázku ():Server Palmknihy je zaměřen na bezplatnou distribuci literárních děl v elektronické podobě. Všechna díla jsou uložena ve speciálním formátu tak, aby byla čitelná na elektronických organizérech Palm Pilot, Psion a Windows CE.Na serveru je v současné době umístněno přibližně 400 románů, povídek, právních a naučných textů a denně přibývají nejméně čtyři další díla.Všechny texty jsou publikovány v souladu s autorským právem.