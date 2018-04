7 aneb sedm dní na PalmKnihách

nemohu začít jinak než informací o překonání malého milníku- od 10. ledna si čtenáři od nás stáhli více jak 40.000 knih a povídek. Hranici 50.000 bychom rádi překonali do konce dubna- pokud nám v tom ovšem nebudou bránit objektivní okolnosti- jako například v pátek, kdy havaroval server na Psu…Uplynulý týden byl ve znamení Ondřeje Neffa a časopisu Natura. Mezi nejstahovanějšími díly byly čtyři povídky Ondřeje Neffa, dvě díla převzatá z Natury (doporučuji Evoluci savců), Tři muži ve člunu a povídka Terryho Pratchetta. Stabilně úspěšná kniha je Hon na hackery od Bruce Sterlinga.V úterý po Velikonocích uvedeme nový design. Zdá se nám trochu přehlednější a o hodně elegantnější- i když základ poznáte a nebudete si muset na nic nového zvykat. Odstranili jsme anketu a místo ní uvedeme přehled nejoblíbenějších knih za posledních 7 dní. To bude také poslední žebříček, a to přesto, že já jsem osobně přímo zatížený na statistiku…opět dvacet nových děl a dílek.V pondělí vyjde mimo jiné pokračování humoristického románu Tří mužů ve člunu Jerome Klapky Jeroma- Tři muži na toulkách. Zajímavý by měl být článek převzatý z časopisu Natura o metodice rozmnožování dinosaurů. Vyjde také SF povídka Jiřího Brossmanna Sen o jezerních lidech a ukázka z sci-fi knihy Cetaganda.V úterý vyjde další kousek eposu o Gilgamešovi- Gilgameš a Agga, SF povídka Jak se dělají díry do hlavy, druhý díl novinek z fyziky Physics News Update a ukázku z knihy Hra na mlčení.Do konce týdne se ještě můžete těšit na povídku Ladislava Klímy Jak bude po smrti, dlouhé pojednání o drogách, humoristickou povídku O' Henryho Dary tří králů, ukázku z nové knihy Terryho Pratchetta Kobercové a detektivku Lydie Junkové Báječní zloději.Přejeme hezké počteníNa závěr si dovoluji přiložit malou pozvánku- úryvek z knížky"Potřebujeme změnit způsob života," řekl Harris.V tom okamžiku se otevřely dveře a nakoukla k nám paní Harrisová; že prý ji posílá Ethelberta, aby mi připomněla, že kvůli Clarencovi nesmíme přijít domů moc pozdě. Já si teda myslím, že Ethleberta si o naše děti dělá zbytečné starosti. Tomu klukovi vlastně vůbec nic nebylo. Dopoledne byl venku s tetou; a když se roztouženě zakouká do výkladní skříně u cukráře, ta teta ho vezme do krámu a tak dlouho mu kupuje trubičky se šlehačkou a mandlové dorty, dokud kluk neprohlásí, že už nemůže, a zdvořile, leč rezolutně cokoli dalšího sníst neodmítne. U oběda pak pochopitelně nechce druhou porci nákypu a Ethelberta si hned myslí, že je to příznak nějaké nemoci. Paní Harrisová dále dodala, že bychom vůbec měli přijít co nejdřív nahoru, pro své vlastní blaho, jinak že zmeškáme výstup slečny Muriel, která přednese Bláznivou svačinu z Alenky v kraji divů. Muriel je ta Harrisova starší, osmiletá; dítě bystré a inteligentní; ale já za svou osobu ji poslouchám raději, když recituje něco vážného. Řekli jsme paní Harrisové, že jen dokouříme cigarety a přijdeme co nevidět; a prosili jsme ji, aby Muriel nedovolila začít, dokud tam nebudeme. Slíbila, že se vynasnaží udržet to dítko na uzdě co nejdéle, a odešla. A jakmile se za ní zavřely dveře, Harris se vrátil k větě, při níž ho prve přerušila."Důkladně změnit způsob života," řekl. "No však vy víte, jak to myslím."Problém byl jenom v tom, jak toho dosáhnout.Server Palmknihy je zaměřen na bezplatnou distribuci literárních děl v elektronické podobě. Všechna díla jsou uložena ve speciálním formátu tak, aby byla čitelná na elektronických organizérech Palm Pilot, Psion a Windows CE.Na serveru je v současné době umístněno přibližně 350 románů, povídek, právních a naučných textů a denně přibývají nejméně čtyři další díla.Všechny texty jsou publikovány v souladu s autorským právem.