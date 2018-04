7 aneb 7 dní na serveru Palmknihy

Příští týden vyjdou tato díla:

Ukázka z knihy Dotek stínu od Michaela Leki Lekovského:

O serveru Palmknihy

V posledních týdnech mě doslova šokoval úspěch knihy Co ženy umějí a muži nevědí. Od vydání 8. října si do dneška stáhlo knihu více jak 500 čtenářů, což znamená postup do první padesátky mezi více jak 720 tituly... Pokud tu knihu neznáte- je o rozdílech v sociální inteligenci žen a mužů a o tom, co to znamená pro život. Poučné, leč ne vždy kladně přijmuté- z 5 známek jsou 2 pětky a 3 jedničky. Ale my aspoň známe poměr žen a mužů na našem serveru...Z dalších knih byly (jako vždy) kladně přijmuté povídky nestora české SF Josefa Pecinovského, článek Pravda o Oskaru Schindlerovi a (jako každý týden) Tři muži ve člunu Jerome Klapky Jeroma. Další oblíbenou povídkou Petra Vyhlídky se stal Praotec Novák. Jana Rečková vydala svoji SF povídku Černá Arabella a velice rychle se dostala do žebříčků, stejně tak jako Jiří Svršek se svoji knihou rozebírající živelné katastrofy.Pro všechny milovníky fantasy příběhů mám skvělou zprávu - podařilo se nám navázat spolupráci se serverem www.sapkowski.cz a díky tomu jsme začali uveřejňovat díla o oblíbených hrdinech zaklínači Geraltovi, čarodějce Yennefer a princezně Ciri. Ukázku z jednoho z nich najdete na konci tohoto příspěvku.- Hašek- Něco o soudních znalcích- Payne- Hrozí nám zásah balistickou raketou?- Gajdarus - Čarodějnice- Novotný, Polák - Tajné dějiny jezuitů 7 - dokončení- Lekovski - Dotek stínu- Zibrt - Historia o zivote doktora Fausta- Vrchlický - Sedm rájů- Vyhlídka - Rozdíl povahy- Čadek - Třicetiletá válka- Šovčík - BariéraPřejeme hezké počteníMartin Bodlák a Jirka VlčekServer Palmknihy je zaměřen na bezplatnou distribuci literárních děl v elektronické podobě. Všechna díla jsou uložena ve speciálním formátu tak, aby byla čitelná na elektronických organizérech Palm Pilot, Psion a Windows CE.Na serveru je v současné době umístněno více jak 700 románů, povídek, právních a populárně vědeckých textů. Denně přibývají nejméně dvě další díla.Všechny texty jsou publikovány v souladu s autorským právem.