7 aneb 7 dní na serveru Palmknihy

Rád bych vás ještě upozornil na jednu knihu, která už vyšla- jde o knihu od Josefa Pecinovského Památce profesore Molterise. U této knihy jsem se výborně bavil již při přípravě, potkal jsem dva lidi, o kterých vím, že nás čtou a ti mi sami od sebe tuto knihu chválili. Tudíž: pokud jste si ji ještě nepřečetli, udělejte to , poznáte Mistra pera!

Příští týden bude, doufám, stejně zajímavý jako týden uplynulý.

Na pondělí pro vás chystáme další (již předposlední) díl Tajných dějin jezuitů a další díl fantasy seriálu od Václava Pravdy Rion- Dobrodružství v Rimini.

V úterý vyjdou dvě kratší díla- povídka Song od Romana Rouse a humoristická povídka Malé pivní zamyšlení od Arrona Flee(ho?).

Ve středu si určitě rádi přečtete skvělou sci-fi povídku Gufta od Luďka Chovance (další tip na Tip dne) a neméně dobrou povídku Nápad od Petra Vyhlídky. S touto povídkou mám trochu potíže- nevím, kam ji zařadit. Autor ji psal původně jako sci-fi a ona se, mrcha, mezitím splnila...

Čtvrtek bude ve znamení povídky Jany Rečkové Sekáč (taky skvělé- jestli jste dosud od této autorky nic nečetli, tak to napravte- dělá vážně skvělé věci ) a další básnické sbírky Jaroslava Vrchlického - tentokrát Píseň po bouři.

V pátek najdete povídku od oblíbeného autora Karla Šlajsny Putování za Velkým Kniplem a článek pocházející z Natury- Železná opona od Jiřího Svrška.

To by byl souhrn toto, co vás čeká v prvním říjnovém týdnu.

Následující ukázka je z povídky Gufta od Luďka Chovance:

Gufta na to přišel. Po deseti letech na to konečně kápnul. Se zatnutými zuby visel půl metru nad postelí a řval radostí: "Kurva! Umím lítat! Kurva! To je super! To je boží! Já umím lítat!" Pak spadl zpátky na postel, prudce oddechoval a nechal tělo odpočívat po obrovské fyzické námaze, kterou právě zažil. Desetisekundová levitace bez jakýchkoli podpůrných prostředků. Je to tady. Zanedlouho se lidstvo od základu změní. Pustil na chvíli svoji mysl z otěží a kochal se nedozírnými perspektivami, které to, co právě provedl, umožní. Pak se ovládl, na unavených roztřesených nohou došel do kuchyně a dal si pivo. Znovu ho ovládlo nadšení, praštil pěstí do stolu a vykřikl: "Všichni budeme lítat! Budeme lítat, až se z toho posereme!".

Další rok žil Gufta jako mnich. Pořídil si sady na domácí vyšetření krevního obrazu, na falešnou občanku a nezaplacenou fakturu ukradl encefalograf, shromáždil haldy lékařské literatury a internetových odkazů. A hlavně trénoval. Po měsíci už zhruba chápal mechanismus levitace. Dokázal levitovat hodinu a unavil se, jako by běžel tři kilometry. Neustále měřil parametry srdeční činnosti, dýchání, zaznamenával encefalogramy. Po půl roce se poprvé odvážil levitovat mimo byt.

Počkal, až se setmí, pak vylezl na střechu osmipatrového domu, ve kterém bydlel. Všude byl klid, vál chladný vítr od severu. Pro jistotu přešel na východní stranu domu, aby se vyhnul turbulencím, zhluboka se nadechl a vznesl se metr nad úroveň střechy. V duchu si napočítal do tří a pak se pomalu posunul přes okraj. Pozoroval chodník osvětlený pouliční lampou, pětadvacet metrů hluboko pod sebou. Nikde nikdo. Pomalu se snášel k zemi. Najednou zpoza rohu vyšla stará paní se psem. V záři lampy uviděla Guftu pomalu klesajícího asi šest metrů nad zemí a vykřikla.

Zbytek si přečtěte ve středu :-)

Přejeme hezké počtení

Martin Otakar Bodlák a Jirka Vlček, Palmknihy

O serveru Palmknihy

Server Palmknihy je zaměřen na bezplatnou distribuci literárních děl v elektronické podobě. Všechna díla jsou uložena ve speciálním formátu tak, aby byla čitelná na elektronických organizérech Palm Pilot, Psion a Windows CE.

Na serveru je v současné době umístněno skoro 700 románů, povídek, právních a populárně vědeckých textů. Denně přibývají nejméně dvě další díla.

Všechny texty jsou publikovány v souladu s autorským právem.