7 aneb 7 dní na serveru Palmknihy

Physics News Update: Existuje Bůh?

Existuje Bůh? Tato velmi stará otázka byla předmětem sympózia konaného ve Washingtonu DC v dubnu 1999, které sponzorovala Americká asociace pro rozvoj vědy AAAS (American Association for the Advancement of Science). Na sympóziu se sešla ekumenická rada vědců (většinou fyziků) a věřících myslitelů, kteří hovořili o třech základních "kosmických otázkách". Každý den se sympózium zabývalo jednou z nich. Má vesmír nějaký počátek? Co vesmír stvořilo? Jsme sami?

Sympózium dosáhlo dramatického vrcholu střetnutím mezi Johnem Polkinghornem z Cambridge a Stevenem Weinbergem z Texasu. Jejich střet v podstatě navázal na známou debatu v Oxfordu v roce 1860, kterou sponzorovala Britská asociace pro rozvoj vědy (British Association for the Advancement of Science). Tehdy se střetli biolog Thomas Huxley, zastánce deset let staré evoluční teorie Charlese Darwina, a biskup Samuela Wilberforce, který zastával názor, že vývoj člověka z opic je absurdní.



Nejméně jedna věc se za oněch 129 let změnila. Nyní většina věřících rozumí terminologii a metodám moderní kosmologie. John Polkinghorne je anglikánským knězem a podobně jako Steven Weinberg fyzikem v oboru fyziky částic.



Debata ale již nebyla vedena pouze v základní rovině rozdílů mezi ateismem a teismem. V otázce stvořeného vesmíru se Weinberg tázal na povahu stavitele. Kdo by mohl být? Jaká je jeho podstata? Proč se již neodráží v našem světě? Důkaz jeho působení ve světě je slabší než důkaz studené fúze, tvrdí Weinberg. Proti tomu Polkinghorne tvrdil, že myšlenka kosmického stvořitele je metafyzickou otázkou, kterou si věda může položit, ale nemůže nikdy zodpovědět.



Steven Weinberg dále tvrdil, že současné kosmologické modely (tj. "věčná inflace") a určité interpretace kvantové mechaniky (tj. teorie "mnoha světů ukazují, že fyzika a nikoliv metafyzika jednoho dne shrne všechny výše uvedené kosmické otázky. Naproti tomu Polkinghorne uvedl, že redukcionistická věda nikdy nemůže popsat takové věci, jako je krása, umění a etika. Uvedl, že vědomí je vnitřním znamením tvůrce. Na obranu vesmíru bez stvořitele Weinberg argumentoval možnými souvislostmi mezi lidskou dispozicí pro krásu a symetriemi přírody, jak se projevují zákonech přírody.



