7 aneb 7 dní na serveru Palmknihy

Mírně změněný design - hlavně pěknější písmo, barevnější ikonky, sjednocení designu opravdu na všech stránkách, prostě jsou to takové drobnosti, které ale - jak doufáme - potěší.

- hlavně pěknější písmo, barevnější ikonky, sjednocení designu opravdu na všech stránkách, prostě jsou to takové drobnosti, které ale - jak doufáme - potěší. Vylepšené hledání - přibyla historie vašeho hledání. Jinými slovy, posledních deset hledání přes formulář se ukládá do historie a z ní je možné se rychle vrátit k některé dříve vyhledané skupině knih.

- přibyla historie vašeho hledání. Jinými slovy, posledních deset hledání přes formulář se ukládá do historie a z ní je možné se rychle vrátit k některé dříve vyhledané skupině knih. Personalizace je už dlouhou dobu uznávaným šémem internetových serverů, takže bychom si dovolili něco v tomto směru nabídnout i vám. Počet funkcí je sice zatím spíš menší, ale jakmile je na čem stavět, můžeme přidávat další a další funkce.

Kdyby vás něco v tomto směru napadlo, dejte vědět, vždyť to děláme pro vás!

je už dlouhou dobu uznávaným šémem internetových serverů, takže bychom si dovolili něco v tomto směru nabídnout i vám. Počet funkcí je sice zatím spíš menší, ale jakmile je na čem stavět, můžeme přidávat další a další funkce. Kdyby vás něco v tomto směru napadlo, dejte vědět, vždyť to děláme pro vás! Vylepšené sekce Žebříčky , Odkazy a Jak co číst - přehlednější dělení do "záložek" by vám mělo usnadnit orientaci ve všech těchto postupně bobtnajících sekcích.

, a - přehlednější dělení do "záložek" by vám mělo usnadnit orientaci ve všech těchto postupně bobtnajících sekcích. ... a další drobnosti, na které přijdete nejlépe tak, že se k nám podíváte!

Příští týden se můžete těšit mimo jiné na tyto knihy:

Roman Rous - Chrám (povídka se špatným koncem)Karel Šlajsna - Vzpomínky (SF povídka)Jan B. Hurych - Manažeři bez manéže (typologie vedoucích pracovníků očima "z venku")Lev N. Tolstoj - Vypracování o šetrném kupci (pohádka)Ladislav Klíma - Zde by měly růst brambory (klasik české literatury s novým dílem)Petr Vyhlídka - Spící princezna (skvělá fantasy/pohádka)Radim Šimánek - Oni (SF povídka)Publius O. Naso - Proměny (poezie)Lydie Junková - Stopy v kyprém sněhu (detektivka)Jiří Svršek - Nová fyzika a východní mysticismus (filozofie)

Následující ukázka je z povídky Spící princezna od Petra Vyhlídky:

Unavený prachem dlouhé cesty dospěl poutník až k cíli. Zdolal řeky a hory, nebezpečné hvozdy, ruce se mu zalily krví, když se prosekával tím zatraceným křovím. Ale byl tu.Ona také, přesně, jak se vyprávělo, ležela na prostém lůžku u okna, na hrudi uvadlou růži.Naklonil se nad ni - dýchala, sice velice slabě, ale přece a tak mohl konečně vypustit z hlavy morbidní představu líbání mrtvoly.Poslání završeno. Prošel přes nebezpečné hory, přeplaval velkou řeku, prosekal se tím hustým trním. Jeden polibek a stane se králem bohaté země.Jenže co s ním, vzpomněl si na křoví všude kolem. Samo od sebe nezmizí. To bude práce! A bohatství se rozplyne v zahradnických platech.Kdepak. Narovnal se."Je mi to tak líto, princezno. Opravdu. Možná jindy, za jiných okolností." samomluva ho utvrdila v přesvědčení, že pokud by konal jinak, vysloužil by si přezdívku Hlupáček.Ostatně, o pozemky v okolí není nouze. Taky dobrý nápad. Za řekou už nebezpečí z prokletí nehrozí a novostavby vyjdou laciněji, než asanace.

Přejeme hezké počtení

Martin Otakar Bodlák a Jirka Vlček, Palmknihy

O serveru Palmknihy

Server Palmknihy je zaměřen na bezplatnou distribuci literárních děl v elektronické podobě. Všechna díla jsou uložena ve speciálním formátu tak, aby byla čitelná na elektronických organizérech Palm Pilot, Psion a Windows CE.

Na serveru je v současné době umístněno více jak 600 románů, povídek, právních a populárně vědeckých textů. Denně přibývají nejméně dvě další díla.

Všechny texty jsou publikovány v souladu s autorským právem.