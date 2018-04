7 aneb 7 dní na serveru Palmknihy

Celý tento týden byl poznamenán existencí Murphyho zákonů- Martin Bodlák odjel na dva týdny na dovolenou a od té doby začaly výpadky- v týdnu nás potkaly dva. Vzhledem k tomu, že Martin pod stanem nemá pevnou linku (i tací existují :-), tak se řešení některých problémů ukázalo jako složitější, než jsem původně tušil.

V tomto týdnu zabodoval náš Tip dne- tedy článek Mýtus elitního bojovníka Františka Novotného. Pokud jste tuto zajímavou věc dosud nečetli, tak ukázku najdete na konci článku.

Příští týden se můžete těšit mimo jiné na tyto knihy:

Karel Šlajsna- Poslední Tarzanovo dobrodružství

Jana Rečková - Dar draka

Pavel Čížek- Petr Parléř

Ivan Nekuda- Merlin

Jan Curych- Návštěva

Miroslav Žamboch - Rasistickošovinistická pohádka s ekologickohomosexuálním podtextem

Přejeme hezké počtení

Jirka Vlček a Martin Bodlák

František Novotný- Mýtus elitního bojovníka (ukázka)

Je na čase říci, že kromě nedostatku kázně, taktického myšlení a neschopnosti součinnosti se rytířská armáda vyznačovala nepatrnou palebnou silou. Rytíř byl základně vyzbrojen mečem a kopím, tedy kontaktními zbraněmi a střelnými, lukem a kuší, opovrhoval, neboť je pokládal za zbraně nečestné, vhodné pouze pro neurozenou pěchotu. Snad vytušil, že především střelné zbraně ohrožují jeho statut elitního bojovníka, když proti palbě jsou jakkoli dokonalý výcvik jedince v kontaktním boji a individuální statečnost neúčinné. Nástup palných zbraní pak toto tušení naplnil více než vrchovatě.

Proto, stejně jako japonští samurajové, nemohlo ani rytířské vojsko obstát proti Mongolům, kteří na palebnou sílu vsadili. V řetězu bitev u Krakova, u Lehnice a u řeky Sajo od března do dubna 1241 mongolský vojevůdce Kaido rozstřílel napřed vojsko polského krále Boleslava V., pak vojsko slezského knížete Jindřicha Pobožného ještě předtím, než mu stačil přitáhnout na pomoc český král Václav, a konečně jiná armáda chána Subotaje zcela zničila uherské vojsko krále Bély. V poslední bitvě, při níž provedli násilné překročení řeky Sajo, použili Mongolové zcela moderní taktické prvky. Napřed vedli na uherské předmostí palebnou přípravu z katapultů a balist, pak čelně na předmostí v předstíraném útoku zaútočili, zatímco jejich hlavní síly třemi divizemi o počtu 30 000 jízdních lučištníků řeku jižně od předmostí přebrodily a vpadly Uhrům do boku. Za takové vedení boje by se nemusel stydět ani Montgomery, Guderian, Žukov či Powell.

Tato vítězství zajistila Mongolům nadvládu nad celou východní Evropou od Dněpru k Odře a od Baltského moře k Dunaji. Během čtyř měsíců porazili pětkrát početnější rytířská vojska a cesta do západní Evropy byla otevřena a Evropany mohl zachránit pouze zázrak, když s tajfuny se na tomto kontinentu počítat nedalo.

Víme, že k zázraku došlo, vzal na sebe podobu smrti Velkého chána Ogataje. Podle Čingischánova odkazu se museli v takovém případě všichni potomci jeho rodu vrátit domů a zúčastnit se volby nového Velkého chána. Proto Subotaj a jeho podřízení velitelé, neboť byli všichni potomky Čingischána, odvolali průzkumné jednotky, které už překročily Julské Alpy do Itálie a údolím Dunaje se blížily k Vídni, a s mongolskými armádami se vrátili do Asie.

O serveru Palmknihy