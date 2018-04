7 aneb 7 dní na serveru Palmknihy

Tento týden bych charakterizoval jako "nic nového významného".

Soustředili jsme se na práci - já v současnosti připravuji Kamasutru (ne, netěšte se, je to práce ještě na několik týdnů), Martin Bodlák intenzívně pracuje na programátorské části.

Budu se tedy věnovat tomu, co nás čeká:

Pondělí:

J. Hašek - Povídka o neslušném ježkovi

M. Klecková- Antarktida

J. Lipšanský- Když nastaly deště

Úterý:

Novotný, Polák- Tajné dějiny jezuitů IV. díl

J. Svršek- Virtuální muzea na Internetu

J. Brossmann- Vědec

Středa:

J. Zezulka- Duchovní univerzita bytí

S. Malarmé- Faunovo odpoledne

Z. Němcová- To

Čtvrtek:

Physics News Update

R. Rous- Bar

P. Nepča- Zapomenuté desky

Pátek:

Agnes- Tajemná dívka

P. Vyhlídka- Brilantní dedukce

J. Rečková- Kref

Věřím, že si každý den najdete něco zajímavé pro vaše oči.

Následující ukázka je z Physics News Update, které tím opět doporučuji vaší ctěně pozornosti:

Neolitický přechod v Evropě

Lidské chování je mnohem složitější, než chování atomů, kapalin nebo planet. Přesto se fyzikové a matematikové již několikrát pokusili použít své rovnice na problémy v sociální oblasti. Příkladem jsou takové problémy jako jsou závody ve zbrojení (Physics News Update 403, fyzika ptačího hejna (Physics News Update 395), aplikace metod fyziky na ekonomické problémy (Physics News Update 395) nebo skupinové rozhodování (Physics News Update, 385).

Nyní dva španělští fyzikové použili difúzní reakční rovnice, které popisují difúzi jedné kapaliny druhou s možností chemické reakce, na problém pronikání zemědělské technologie do Evropy v prvních stoletích neolitické epochy zhruba před 10 tisíci lety. Podobná metoda již byla použita dříve, ale předpovědi modelu prakticky neodpovídaly pozorovaným antropologickým, lingvistickým a genetickým údajům. Podle Joaquima Forta z Univerzity v Gironě) lze mnohem lepších výsledků dosáhnout zařazením časově zpožděných členů do rovnic. Tento typ rovnic byl úspěšně použit pro modelování rozšíření lesních požárů nebo pro šíření epidemií. V případě stěhování lidí časově zpožděný faktor charakterizuje skutečnost, že stěhující se zemědělci musí na daném místě po dobu několika let úspěšně vypěstovat úrodu, než se přestěhují na nové místo. Joaquim Fort věří, že tyto matematické modely přinesou nejen důležité poznatky pro antropologii nebo pro historii, ale že přinesou důležité výsledky také v jeho práci.

Přejeme hezké počtení

Jirka Vlček a Martin Bodlák





