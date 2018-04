7 aneb 7 dní na Palmknihách

Začnu poněkud netradičně tím, co se stane - kolega Martin Bodlák intenzívně předělává design a hlavně vnitřní funkčnost serveru. Někdy v průběhu týdne se změní trochu design, ale hlavní změna přijde potom. Novinkou se stane hlavně široká personalizace stránek, kdy si každý uživatel bude moci vytvořit svoji osobní knihovničku. Postupně budou přicházet novinky, které jsou právě na tom závislé - například automatické upozorňování na nové knihy autorů, kteří jsou již v knihovničce, možnost zveřejnění knihovniček a tak podobně. Nechte se překvapit!Poslední dobou se množí dotazy nováčků - čtenářů na čtení knih. Zejména jim dělá problém výběr správného software, jeho konfigurace a také výběr správného formátu knih. Z těchto důvodů připravujeme novou stránku Čím číst - zatím ji mám zpracovanou pro Palmy, Windows CE a Psion s operačním systémem EPOC 32. Mám dopis čtenáře, který čte Palmknihy na Casiu Pocket Viewer, a i tuto platformu myslím zvládnu. Dosud se mi nepodařilo zvládnout technologii čtení Palmknih na Psionech série 3 a na Franklin eBook Reader.Uplynulý týden byl ve znamení vysokého nárustu návštěvnosti - příliš si to neumíme vysvětlit - nebo že by to dělal ten článek ve Světě namodro? :-)Vysoký zájem už druhý týden zaznamenala povídka Ondřeje Neffa Potíže s elektřinou - během 14 dnů vystoupala z hloubi 3. desítky v pořadí mezi nejúspěšnější. Mile překvapila pohádka od Tolstého, kterou si (a asi na doporučení v Tipu dne) stáhlo skutečně hodně čtenářů.Příští týden uvedeme v pondělí našeho oblíbence Jiřího Fraňka a opravený druhý díl knihy Svensson - kniha o žití a úprku. Vyjde další kniha Jiřího Brossmanna, články o veverkách, bobrech, vodních lidech, šílených kravách a povídka o tom, že si je třeba dát pozor na tramvaje. Potom také vyjde báseň o mršinách. Z toho mi plyne, že by si mohl vybrat úplně každý...-Bóžinku, zachechtal se Svensson. A ten zapomenutej papír dal do šuplíku k podobnejm ztracenejm výlevům mladejch vandráckejch duššiček, který sem tam nacházel pod lavicema. Měl je rád, kulichy zasněný, ještě nedokurvený Válcem Konzumní tuposti - a čím dál víc směroval knajpu právě k týhle skupině.-Cóó?!! Buřtííí? Ti uzzeňyny nezdravíí?!! -kvičely zděšeně Paničky-Výletnice a hystericky smýkaly svými alergickými, nazelenalými parchanty, napranými do nažehlených kompletků Adidas - Waldman Junior, praných v kyselině sírový na dvacet.. pryč, kamsi k plastově-sterilním Majkdonaldům, a tak. Zazobaný tatínek-mobiloid si obvykle nestačil ani dossát pivo...Díval se za nima, potácející se postavy, zformované do prapodivných tvarů všemi těmi středaformy a středalejzry, s plastikovými vodovzdornými Nova-kozonástavci, dodávajícími Úžasné sebevědomí.....-Jak všelijak lze nabýt toho Sebevědomí, hmm...No jo, no. Přicházel o kšefty, tihle snobbici by si jistojistě dali desetinásobek tý slavný Wandrácký spotřeby... Ale - poslední splátka staříkovi byla splacena, mohl si to prostě dovolit. A tak si to dovoloval. No a?Dotočil piva, na terasse došlo. Položil, sebral prázdný sklo, umyl. Pak se vrátil zpátky ven, všichni měli, tak co. Zapálil si balený, opřel o zábradlí, koukal do kraje. Jen tak nechával kouř stoupat a na půl ucha poslouchal terassový howory:-Někdo se děsí rakoviny..-děsim se prázdnoty, řekla Wandrovní holka. -Víš, dovedeš si představit, že skončim jak každá z těch pitomejch slepic, zpatlat, napatlat, vypatlat a lehnout k bedně? -Ježíš... napila se.-Dovedu, musel se chtě nechtě usmát Svensson, i když věděl, že na něj ta otázka nešla. Nesmál se moc vesele, pravda... -Všechny tak skončíte, některá dřív, některá pozděj...Co se dá dělat, ty věčný kořeny, už od jeskyní. Krásný holky, veselý, do světa, dokonce některý docela toulací..-a pak jako když praskne struna - a hotovo.Přejeme hezké počteníServer Palmknihy je zaměřen na bezplatnou distribuci literárních děl v elektronické podobě. Všechna díla jsou uložena ve speciálním formátu tak, aby byla čitelná na elektronických organizérech Palm Pilot, Psion a Windows CE.Na serveru je v současné době umístněno více jak 500 románů, povídek, právních a populárně vedeckých textů. Denně přibývají nejméně tři další díla.Všechny texty jsou publikovány v souladu s autorským právem.