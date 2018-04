7 aneb 7 dní na Palmknihách

Celý minulý týden se nehynoucí pozornosti těšil překlad Goebbelsova deníku z roku 1938. A právem - myslíme si, že zveřejnění historických dokumentů z pohledu druhé strany má větší efekt a je i podstatně zajímavější než stovky přednášek.Hvězdou týdne se stala Jana Rečková a její povídka Vůz pro kuřáky a jiné zrůdy. Tuto knihu si stáhlo více jak 100 čtenářů za 5 dní, což je velmi slušný výsledek.Během týdne vyšlo již 10. pokračování seriálu z novinek fyziky Physics News Update. Píši to proto, že mi volal kamarád, jestli budou tyto články pokračovat. Budou - je jich v zásobě ještě několik desítek. Pokud jste si je ještě nepřečetli a zajímáte se trochu o vědu, doporučuji!Příští týden vyjde například další a hodně známá povídka Jaroslava Haška Aféra s křečkem, další dílo bratří Harašímů Hedvábná práce, SF povídka Arco C. Delfa Od jinud a jinam, pojednání o Tomáši Baťovi nebo Čarodějova vzpomínka od Jiřího Kopeckého.Jinak malé jubileum - v pondělí překročíme hranici 500 knih! Obávám se, že je to víc, než má většina z nás ve své knihovně... Nad způsobem oslavy jsme přemýšleli, ale nic nás nenapadlo, tak budeme čekat na vaše nápady. Navíc nejsme zcela jednotni - Martin trvá na tom, abychom slavili až 512 knih, že je to mocnina 2.Petr Bradley se dopotácel s potížemi k hromadě papírových krabic a těžce se sesul mezi ně. Dnešek byl těžký den. Hned ráno našli Wolfa Květinku zmrzlého na šesté letištní.Letošní mrazy přišly nečekaně brzy a nečekaně tuze. Bezdomovci jakým byl i on sám padali k zemi, setnuti mrazem, každou chvíli. I jemu mráz zalezl do vousů a hustých vlasů, postříbřil je a šel dál. Petra mohlo hřát jeho mládí, ikdyž vypadal o deset let starší a mezi homelessáky přímo zapadal.Dopoledne za pár babek složili s Hrbáčem kamión cigaret, za což si koupili na půl flašku vodky a zbytek si zasunul pod podšívku svého pláště. Jíst nemusel a ani nepotřeboval, jeho metabolismus se samozásoboval z umělých tkání, které si čas od času kupoval.Zmrzlý dnešek pomalu končil. Někde ve měste, možná docela blízko něj, umíral další z jeho známých a ruleta života Petra Bradleye se nečekaně roztočila.Přejeme hezké počteníJirka Vlček a Marti BodlákServer Palmknihy je zaměřen na bezplatnou distribuci literárních děl v elektronické podobě. Všechna díla jsou uložena ve speciálním formátu tak, aby byla čitelná na elektronických organizérech Palm Pilot, Psion a Windows CE.Na serveru je v současné době umístněno více jak 500 románů, povídek, právních a naučných textů a denně přibývají nejméně tři další díla.Všechny texty jsou publikovány v souladu s autorským právem.