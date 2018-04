Android bude možná podporovat 64bitovou architekturu už ve verzi KitKat

Apple při nedávné prezentaci další generace iPhonů popletl celému světu hlavy s podporou 64bitové architektury. Ale vypadá to, že ani operační systém Android nezůstane dlouho pozadu a tato vymoženost by mohla přijít už s jeho nadcházející verzí. Naznačují to materiály z vývojářské konference Intelu.