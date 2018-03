5G sítě by mohly prodloužit výdrž smartphonů. Nabíjet je budeme jednou měsíčně

McAdam na konferenci prohlásil, že příští generace mobilních sítí nepřinese pouze rychlejší datové přenosy, ale také drasticky nižší latenci. Tedy nižší prodlevu reakce na signál. Výpočetní síla z mobilních zařízení se přesune do sítí, píše server MWL. To přinese úsporu energie.

Podle šéfa amerického operátora díky sítím páté generace bude možné nabíjet smartphony jen jednou za čtyři týdny. Přístroje pro takzvaný internet věcí potom mají vydržet nabité až desítky let.

Avšak analytik Geoff Blaber ze společnosti CCS Insight jeho vize mírní. Označuje je za ty nejoptimističtější, které se ohledně 5G sítí objevily. Upozorňuje, že očekávání jsou přehnaná.

Není to poprvé, co operátor Verizon ohledně 5G sítí vypouští nepříliš realistické zprávy. Už v roce 2015 slíbil, že komerčně spustí 5G sítě v roce 2017. Nakonec přehodnotil plány a zkušební 5G síť by měl spustit až koncem letošního roku.

V současnosti neexistuje smartphone, který by sítě páté generace podporoval. Jejich možný příchod se očekává nejdříve v příštím roce. Celosvětově by měly být 5G sítě komerčně dostupné až v roce 2020.